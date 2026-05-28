Enfrentamiento entre guerrillas deja 48 muertos en Colombia

Combates entre dos grupos de la extinta guerrilla de las FARC dejaron 48 muertos en la Amazonía colombiana, dijo este jueves 28 de mayo de 2026, un alcalde de la zona.

A días de las presidenciales del 31 de mayo, las dos facciones se disputan el control territorial y las rentas del narcotráfico y la minería ilegal en el departamento del Guaviare.

Autoridades colombianas aún no llegan al lugar

"Los cuerpos están ahí amontonados, hay que evacuarlos", dijo Willy Rodríguez, alcalde de San José del Guaviare, en llamada con la AFP.

Las autoridades no han logrado llegar a la zona y el balance proviene de la comunidad, que se vio atrapada en medio del fuego cruzado.