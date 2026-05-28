¿Buscas un cupo a la universidad? Fechas para el Registro Nacional 2026 en Ecuador
El Registro Nacional es obligatorio para acceder a un cupo en el sistema de educación superior.
Los aspirantes a un cupo de educación superior deben realizar el Registro Nacional.
UCE
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Actualizado:
28 may 2026 - 09:18
Los estudiantes que buscan un cupo para la educación superior deben completar el Registro Nacional del 2 al 6 de junio de 2026.
El trámite, obligatorio para ingresar al sistema de educación superior pública, permitirá el acceso para postular a un cupo en institutos tecnológicos, conservatorios superiores, universidades o escuelas politécnicas.
Este proceso permitirá a los estudiantes acceder a un cupo para el segundo semestre de 2026.
Este proceso se hace en línea a través de la página web del Ministerio de Educación. Aquí se debe rellenar la información y descargar el comprobante correspondiente.
Quiénes pueden participar en el proceso de Registro Nacional
En esta convocatoria podrán participar:
- Estudiantes de tercer año de bachillerato en el régimen Sierra – Amazonía, período lectivo 2025-2026
- Bachilleres graduados en años anteriores
- Ciudadanos extranjeros con residencia regularizada en el Ecuador
El Registro Nacional también es un requisito obligatorio para los aspirantes a instituciones como la Policía Nacional, Fuerza Naval, Cuerpo de Bomberos y el sistema penitenciario.
Como parte de este proceso de acceso a la educación superior, participarán:
- 33 universidades y escuelas politécnicas públicas
- 54 institutos tecnológicos y conservatorios superiores públicos
- 3 institutos no adscritos
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