¿Buscas un cupo a la universidad? Fechas para el Registro Nacional 2026 en Ecuador

Los aspirantes a un cupo de educación superior deben realizar el Registro Nacional.

Los estudiantes que buscan un cupo para la educación superior deben completar el Registro Nacional del 2 al 6 de junio de 2026.

El trámite, obligatorio para ingresar al sistema de educación superior pública, permitirá el acceso para postular a un cupo en institutos tecnológicos, conservatorios superiores, universidades o escuelas politécnicas.

Este proceso permitirá a los estudiantes acceder a un cupo para el segundo semestre de 2026.

Este proceso se hace en línea a través de la página web del Ministerio de Educación. Aquí se debe rellenar la información y descargar el comprobante correspondiente.

Quiénes pueden participar en el proceso de Registro Nacional

En esta convocatoria podrán participar:

Estudiantes de tercer año de bachillerato en el régimen Sierra – Amazonía, período lectivo 2025-2026

de tercer año de bachillerato en el régimen Sierra – Amazonía, período lectivo 2025-2026 Bachilleres graduados en años anteriores

graduados en años anteriores Ciudadanos extranjeros con residencia regularizada en el Ecuador

El Registro Nacional también es un requisito obligatorio para los aspirantes a instituciones como la Policía Nacional, Fuerza Naval, Cuerpo de Bomberos y el sistema penitenciario.

Como parte de este proceso de acceso a la educación superior, participarán: