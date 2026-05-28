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Sociedad

¿Buscas un cupo a la universidad? Fechas para el Registro Nacional 2026 en Ecuador

El Registro Nacional es obligatorio para acceder a un cupo en el sistema de educación superior. 

Los aspirantes a un cupo de educación superior deben realizar el Registro Nacional.

UCE

Autor

Patricia Armijo

Actualizado:

28 may 2026 - 09:18

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Los estudiantes que buscan un cupo para la educación superior deben completar el Registro Nacional del 2 al 6 de junio de 2026.

El trámite, obligatorio para ingresar al sistema de educación superior pública, permitirá el acceso para postular a un cupo en institutos tecnológicos, conservatorios superiores, universidades o escuelas politécnicas.

Este proceso permitirá a los estudiantes acceder a un cupo para el segundo semestre de 2026.

Este proceso se hace en línea a través de la página web del Ministerio de Educación. Aquí se debe rellenar la información y descargar el comprobante correspondiente.

Quiénes pueden participar en el proceso de Registro Nacional

En esta convocatoria podrán participar:

  • Estudiantes de tercer año de bachillerato en el régimen Sierra – Amazonía, período lectivo 2025-2026
  • Bachilleres graduados en años anteriores
  • Ciudadanos extranjeros con residencia regularizada en el Ecuador

El Registro Nacional también es un requisito obligatorio para los aspirantes a instituciones como la Policía Nacional, Fuerza Naval, Cuerpo de Bomberos y el sistema penitenciario.

Como parte de este proceso de acceso a la educación superior, participarán: 

  • 33 universidades y escuelas politécnicas públicas
  • 54 institutos tecnológicos y conservatorios superiores públicos
  • 3 institutos no adscritos

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