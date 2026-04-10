Empresarios colombianos y ecuatorianos dicen que Noboa y Petro deben dialogar

En la frontera de Ecuador y Colombia se registraron bloqueos por varios días en rechazo a la guerra arancelaria.

A través de una declaración conjunta del sector empresarial de Colombia y Ecuador, dos representantes del sector hacen un llamado a los mandatarios de ambos países para que dialoguen.

El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Bruce Mac Master, pide a Daniel Noboa y a Gustavo Petro que recapaciten y reconsideren la estrategia que decidieron implementar en cuanto a las diferencias que tienen.

"Existen instancias donde pueden conversar y buscar lograr soluciones y lograr acuerdos. Si necesitan tener mediadores u organismos internacionales para mediar la conversación búsquenlos ", sugiere.

Decisiones de mandatarios "traen pobreza y desempleo"

Enfatiza en que el comercio internacional no es el escenario para producir soluciones y resalta que las acciones de ambos mandatarios están trayendo consecuencias peores sobre las economías y sociedades.

"Cada mes que pasa le está quitando viabilidad a compañías y a puestos de trabajo, habrá familias que perderán su trabajo e inversionistas que perderán sus empresas", lamenta.

Empresarios dicen que comunidad andina debe unirse

La solicitud también es realizada por la presidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción del Ecuador, María Paz Jervis, quien llama a un diálogo urgente y a la comunidad andina.

"Destruir lo que ha tomado más de medio siglo en consolidarse sería un retroceso imperdonable", indica.