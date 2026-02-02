Cota de Mazar alcanzó su nivel máximo este lunes 2 de febrero del 2026

El embalse de Mazar se ubica en la cuenca del río Paute,. en Azuay.

Las constantes lluvias que se registran en la cuenta del río Paute, en el Austro del país, contribuyeron a que la cota del embalse de Mazar, alcance este lunes 2 de febrero del 2026, su nivel máximo de capacidad.

Hasta la mañana, la cota alcanzó los 2 153 metros sobre el nivel del mar, según información de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec). Se conoce que entre el 8 y el 27 de enero, en la época de más lluvias, el nivel del embalse subió 10 metros cúbicos por segundo.

Los caudales de los ríos Yanuncay, Machángara, Tarqui y Tomebamba, que desembocan en el río Paute y abastecen al embalse, presentan un aumento por las lluvias registradas el domingo y se encuentran en estado normal.

Mazar es el principal embalse que abastece al complejo hidroeléctrico de Paute, el más grande que abastece de energía al país, sobre todo ahora que dejó de recibir energía de Colombia.

Mazar cuenta con una energía almacenada de 609,59 Gwh, según la Cartera de Estado y está "con una tendencia estable, lo que fortalece de manera significativa el respaldo hidroeléctrico del sistema".

La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, destacó el nivel que alcanzó la cota de Mazar. Además, destacó el hecho no contar con energía desde Colombia y que algunas hidroeléctricas se encuentren en mantenimiento.