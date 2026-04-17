Ecuador exporta 172 toneladas de café libre de deforestación

Ecuador exportó 172,5 toneladas de café sostenible y libre de deforestación, con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Esta operación fue valorada en más de 1,7 millones de dólares. El Gobierno de Daniel Noboa señaló que este hecho es un "hito" para el sector agrícola del país.

El Ministerio de Agricultura señaló en un comunicado que este resultado fue posible gracias a una alianza entre esa Cartera de Estado, el Ministerio del Ambiente, el PNUD y la empresa italiana Lavazza.

Según el Ministerio de Agricultura, el café se convirtió en el primer producto de valor ecuatoriano que cumple con la lista de verificación exigida por el Reglamento de la Unión Europea sobre Productos Libres de Deforestación (EUDR), un requisito obligatorio para importar o comercializar en ese mercado bienes como café, cacao o madera.

En este "enfoque de producción" participaron 373 productores organizados en asociaciones de la provincia de Zamora Chinchipe.

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Las fincas de los productores vinculados al proceso abarcan cerca de 4 923 hectáreas, de las cuales más de 1 268 son de bosque natural y permanecen en conservación.

El PNUD dijo que este hecho posiciona "al país como referente en la exportación de café libre de deforestación" y contribuye "al incremento sostenido del volumen de exportación de café producido bajo criterios de sostenibilidad".