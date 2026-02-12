Ecuador exportó 39 000 toneladas de flores por San Valentín este 2026

Una mujer organiza los paquetes de flores para exportación en una finca de Cayambe, en Pichincha, Ecuador.

La temporada de San Valentín 2026 concluyó con la exportación de 39 mil toneladas de flores ecuatorianas, en un escenario marcado por condiciones climáticas adversas y por el impacto de las sobretasas arancelarias impuestas por Estados Unidos.

El total exportado representa un crecimiento de entre el 3% y el 3,5% en el volumen de exportación, frente a las 37 000 toneladas de 2025

Pese a ello, según la Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Flores del Ecuador (Expoflores) se registra una reducción en los ingresos por exportación de aproximadamente seis millones de dólares, debido a las tasas arancelarias impuestas por Estados Unidos.

En la temporada de 2025 las ventas bordearon los 282 millones de dólares, mientras que para este 2026 se estiman ingresos por entre 274 y 276 millones.

En el mercado estadounidense se registró una caída aproximada del 6% en volumen frente a la temporada anterior, reflejando el impacto directo de las medidas arancelarias sobre la competitividad del producto ecuatoriano.

Principales destinos de exportación

Personas organizan una carga de flores en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre en Quito . EFE

De acuerdo con cifras del sector, los principales destinos de exportación fueron Estados Unidos y Canadá, que concentraron el 57% de los envíos; Europa, con el 37%; y Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, con el 4,9%.

En cuanto a precios, se estima una reducción del 1,4% en comparación con 2025, influenciada por los efectos del clima en los ciclos productivos y por una mayor presión comercial en los mercados de destino.

Productores señalan que las variaciones climáticas afectaron la calidad y el ritmo de cosecha en varias zonas del país.

Alejandro Martínez, presidente ejecutivo de Expoflores, advirtió sobre los retos que enfrenta el sector en el contexto internacional. “Nos enfrentamos a un entorno cada vez más exigente. Los desafíos actuales demandan decisiones oportunas para proteger la competitividad”, señaló.

Ecuador el tercer país exportador

Pese a este escenario, la flor ecuatoriana mantiene su posicionamiento en los mercados internacionales por su calidad, diversidad y cumplimiento de estándares. Las rosas continúan liderando los pedidos, con el 70% del total, seguidas por gypsophila, claveles y flores de verano, reconocidas por sus altos niveles de producción.

San Valentín concentra cerca del 30% de los ingresos anuales de las fincas florícolas, lo que lo consolida como el periodo más importante para la actividad. La floricultura se mantiene como uno de los pilares de la economía de Ecuador, al posicionar al país como el tercer mayor exportador mundial de flores y generar alrededor de 120 mil empleos directos e indirectos.