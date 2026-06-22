Petroecuador anuncia incremento de producción en más de 1 500 barriles en Campo Lobo

Uno de los campos petroleros de la Amazonía de Ecuador incrementó su volumen de producción.

La producción del Campo Lobo, ubicado en el Bloque 7 de la provincia de Orellana, pasó de aproximadamente 500 a 2.300 barriles de petróleo por día (BPPD) durante el primer semestre de 2026, informó Petroecuador este lunes 22 de junio de 2026.

De acuerdo con la entidad, el incremento ocurre luego de que se realizaron trabajos de perforación, reacondicionamiento y fracturamiento hidráulico en pozos existentes.

Este incremento representa una producción adicional de cerca de 1 500 BPPD frente al nivel inicial del campo.

Se estima que esta operación generará ingresos superiores a USD 4 millones mensuales y alrededor de USD 49 millones anuales para el Estado ecuatoriano, según proyecciones de la empresa pública.

Campo Lobo: Reactivación tras 20 años sin perforaciones

La recuperación del Campo Lobo forma parte de las acciones de Petroecuador para incrementar la producción de campos maduros. El activo llevaba más de 20 años sin nuevos pozos perforados antes de la reactivación de estas actividades.

El segundo pozo perforado en el campo registró un pico individual de 900 BPPD, un resultado que evidenció el potencial productivo del Bloque 7.

Desde el 1 de mayo de 2026, Petroecuador ejecutó intervenciones en varios campos petroleros con el objetivo de aumentar la producción nacional. Entre los activos con mayor aporte incremental de barriles diarios se encuentran: