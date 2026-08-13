Casemiro elogia profesionalismo de Messi tras su emotivo regreso al Inter Miami en la Leagues Cup

el centrocampista del Inter Miami CF, Casemiro (5), pasa el balón ante el Columbus Crew durante la primera mitad en el Nu Stadium.

El vestuario del Inter Miami vivió una jornada cargada de emociones con el retorno a las canchas de Lionel Messi durante el choque de Leagues Cup frente al Club León. Tras haberse ausentado brevemente para viajar a Argentina por el sensible fallecimiento de su padre, Jorge Messi, el capitán de la Selección Argentina volvió a vestir la camiseta rosa en un gesto que conmovió tanto a la afición como a sus propios compañeros de equipo, quienes destacaron su entereza.

Uno de los testimonios más contundentes tras el compromiso fue el de Casemiro. El mediocampista brasileño, histórico rival de Leo durante su etapa en los Clásicos españoles y en los duelos sudamericanos, valoró públicamente la capacidad de liderazgo y la calidad humana del rosarino al reincorporarse de inmediato a la dinámica del grupo para competir en un momento tan complejo a nivel personal.

En sus declaraciones ante los medios, el volante no escatimó en palabras de admiración para el astro argentino, subrayando que su presencia en el campo trasciende lo meramente táctico.

Casemiro enfatizó que el compromiso mostrado por el '10' con la plantilla y la institución es una muestra de profesionalismo absoluto que inspira a todo el plantel y que obliga a sus compañeros a brindarle un respaldo incondicional dentro y fuera de la cancha.

Esta muestra de unidad no es un hecho aislado dentro del conjunto de Florida. Previo a la reaparición de Messi, el grupo ya había enviado un emotivo mensaje de solidaridad colectiva durante el partido frente a Monterrey, donde futbolistas como Rodrigo De Paul y el propio Casemiro exhibieron la camiseta con el dorsal número diez para rendir homenaje a su capitán y acompañarlo simbólicamente en su luto familiar.

La reaparición de la figura rosarina marca un punto de inflexión en las aspiraciones del Inter Miami dentro del torneo continental. Más allá del resultado deportivo en la Leagues Cup, la cohesión interna y la empatía mostrada entre figuras de jerarquía internacional como Casemiro y Messi consolidan un vestuario blindado que busca transformar el dolor en fortaleza competitiva para el resto de la temporada.