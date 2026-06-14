Refinería de Esmeraldas opera al 90% de su capacidad y proyecta aumentar producción de diésel en junio

La Refinería de Esmeraldas es la más grande de Ecuador.

La recuperación operativa de la Refinería de Esmeraldas avanza tras los trabajos ejecutados durante los últimos tres meses. Según información de Petroecuador, la planta ya opera al 90% de su capacidad de diseño y mantiene activas seis de sus unidades principales, lo que ha permitido incrementar la producción de combustibles para abastecer la demanda nacional.

Autoridades del sector energético realizaron una visita técnica a las instalaciones el pasado 6 de junio de 2026 para verificar el estado de las unidades recuperadas y constatar el funcionamiento de áreas estratégicas como las unidades catalíticas 1 y 2, así como la unidad de Craqueo Catalítico Fluidizado (FCC), considerada clave dentro del proceso de refinación.

Hasta los primeros 10 días de junio, la refinería procesa alrededor de 91 000 barriles de crudo por día. De esta producción se obtienen derivados como gas licuado de petróleo (GLP), diésel, naftas, combustible para aviación Jet A1, fuel oil, asfalto e hidrógeno.

Producción de diésel crecerá tras reactivación de unidades

Uno de los principales efectos de la recuperación de la Refinería de Esmeraldas será el incremento en la producción de diésel prémium. Petroecuador proyecta que hasta finales de junio se refinan aproximadamente 2,7 millones de barriles de este combustible.

La cifra supera los niveles registrados antes del incendio ocurrido en marzo de 2026, cuando la producción de diésel alcanzaba cerca de 1,7 millones de barriles.

De concretarse esta proyección, la mayor disponibilidad de combustible refinado en el país permitiría reducir la necesidad de importaciones y fortalecer el abastecimiento para sectores estratégicos como el transporte, la industria y la generación eléctrica.

Unidades clave retomaron operaciones

La inspección técnica realizada en la refinería se centró en instalaciones fundamentales para la producción de derivados de petróleo. Entre ellas destacan las unidades catalíticas y la FCC, encargadas de transformar fracciones pesadas del crudo en productos de mayor valor comercial.

Estas unidades permiten producir combustibles utilizados por el sector automotriz, industrial y aeronáutico, además de insumos para la elaboración de gasolinas Extra y Ecopaís.

La Refinería de Esmeraldas es el principal complejo de refinación del Ecuador y su operación resulta determinante para garantizar el suministro interno de combustibles.

Recuperación tras el incendio de marzo

Los trabajos de recuperación se ejecutaron durante 92 días, según Petroecuador, desde entonces, las labores técnicas se enfocaron en restablecer progresivamente las unidades de proceso y estabilizar la operación de la planta.

La recuperación de la capacidad operativa también coincide con otros resultados obtenidos en el sector petrolero.

En las últimas semanas, Petroecuador reportó incrementos de producción en los campos Sacha y Auca, mediante la incorporación de nuevos pozos que aportan miles de barriles diarios adicionales a la producción nacional.