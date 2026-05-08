CAN da 10 días a Ecuador y Colombia para eliminar aranceles y frenar guerra comercial

La Comunidad Andina de Naciones (CAN) ordenó a Ecuador y Colombia eliminar los aranceles recíprocos. Así consta en las resoluciones adoptadas el jueves 7 de mayo de 2026.

La CAN otorgó un plazo de 10 días para el fin de la guerra arancelaria entre ambos países.

De acuerdo con la CAN, la aplicación de aranceles entre ambos países va en contra del comercio subregional andino y de los acuerdos de comercio.

Incumplimiento del Acuerdo de Cartagena y comercio andino

El bloque dijo también que las medidas impuestas por el Gobierno ecuatoriano vulneran el Acuerdo de Cartagena, firmado por los países miembros en 1969.

La CAN también llamó a ambos países a fortalecer “los mecanismos de cooperación y coordinación bilateral en materia de control fronterizo (…) a fin de atender las problemáticas de seguridad identificadas en las zonas de frontera mediante acciones conjuntas, sin afectar el normal desarrollo del comercio subregional”.

La seguridad en la frontera fue lo que ocasionó que el presidente Daniel Noboa aplicara un arancel a las importaciones de Colombia desde febrero de 2026.

Luego de que Ecuador llegara a aplicar un arancel del 100%, Noboa dispuso la disminución a 75%.

Esta acción motivó que Colombia buscara un acercamiento con Ecuador hace pocos días, aunque no se han reportado acuerdos aún.