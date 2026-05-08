La muerte más famosa por hantavirus: la esposa del actor Gene Hackman en 2025

Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa, una de las primeras afectadas por el hantavirus.

La esposa del actor Gene Hackman, Betsy Arakawa, falleció hace poco más de un año de hantavirus y se convirtió en una de las primeras víctimas conocidas con esta infección que ahora mantiene al mundo en tensión.

La noticia de la muerte del actor y su esposa generó gran impacto ya que ambos fueron encontrados muertos en su casa en Nuevo México, el 26 de febrero de 2025, tras días fallecidos, en un estado avanzado de descomposición.

Tras las autopsias se determinó que Hackman falleció por una afección cardiovascular, agravada por el alzheimer que padecía, una semana después de que lo hiciera su mujer.

Se encontraron roedores muertos y nidos

Aunque en un primer momento se creyó que la causa de la muerte de Arakawa fue una gripe, más tarde se certificó que, en realidad, había sufrido hantavirus.

Poco se conocía entonces de esta infección respiratoria que mantiene en alerta ahora a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que, aunque en origen afecta a roedores, puede transmitirse a humanos, como está ocurriendo.

Un mes después de la muerte, se encontró numerosos roedores muertos y nidos en varias zonas de la vivienda del actor y su esposa, así como heces de estos animales, uno de los principales focos de contagio de hantavirus.