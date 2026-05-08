Caso Santiago Díaz: Reinstalan juicio por presunta violación

La Fiscalía y la defensa presentan testigos en el caso contra Santiago Díaz.

La audiencia de juicio contra Joseph Santiago Díaz Asque se reinstaló este viernes 8 de mayo de 2026 en el Complejo Judicial Norte de Quito. El exlegislador es procesado por la Fiscalía por el presunto delito de violación.

Según informó el Ministerio Público, la diligencia continuará con la presentación de testigos de la defensa dentro del proceso judicial.

El juicio comenzó el pasado 16 de abril de 2026, luego de varios intentos fallidos para instalar la audiencia. Además, la reinstalación ocurrió cinco meses después de que el exasambleísta fuera llamado a juicio, decisión tomada el 29 de noviembre de 2025.

El proceso judicial contra el exasambleísta

La Fiscalía investiga a Santiago Díaz por una presunta violación contra una niña de 12 años.

El caso provocó repercusiones políticas tras conocerse la denuncia contra quien llegó a la Asamblea Nacional vinculado a Revolución Ciudadana.

Díaz permanece detenido desde el 22 de julio de 2025 en la Cárcel 4 de Quito. Tras hacerse pública la acusación, el movimiento político anunció su expulsión de la organización.

El expresidente Rafael Correa también se pronunció públicamente sobre el caso y ofreció disculpas al país luego de conocerse la denuncia contra el exlegislador.

Investigaciones y otros antecedentes del caso

Durante el proceso judicial también se conoció que Santiago Díaz acudía de forma recurrente al Centro Especializado en Rehabilitación Integral (CERI), ubicado en Conocoto, donde permanecía durante largos periodos.

Además, el exasambleísta ha rendido testimonio en el denominado Caso Caja Chica, investigación en la que la Fiscalía analiza presuntos aportes irregulares relacionados con la campaña electoral de 2023.

La audiencia de juzgamiento continuará este viernes con nuevas intervenciones previstas por las partes procesales, mientras el tribunal avanza en la etapa de presentación de pruebas y testimonios.