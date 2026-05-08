Hantavirus en España: Mujer aislada en Alicante tras contacto con fallecida de crucero

Una pasajera de un avión en el que intentó viajar una mujer infectada con hantavirus fue hospitalizada

Una mujer que estuvo en contacto con la fallecida en Johannesburgo (Sudáfrica) ha sido ingresada en España "con síntomas compatibles" de hantavirus.

Se encuentra en un hospital en Alicante, Este de España, como un caso sospechoso y allí permanecerá en aislamiento, informó el Gobierno español este viernes 8 de mayo de 2026.

Se trata de una ciudadana de 32 años residente en Alicante, según la consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana, región donde se halla.

Como medida preventiva y siguiendo el protocolo que aprobó este viernes el Ministerio de Sanidad, va a ser trasladada a una habitación con presión negativa de un hospital de la provincia alicantina.

Protocolo de aislamiento por hantavirus en Alicante

Las autoridades sanitarias contactaron con esta paciente tras recibir una alerta a través del Sistema Europeo de Alertas.

La mujer presenta sintomatología respiratoria leve y se le tomarán muestras para su remisión al Centro Nacional de Microbiología; los resultados se esperan en un plazo de 24 a 48 horas.

La Conselleria de Sanidad señaló en un comunicado que informará de la evolución de su situación "en coherencia con la relevancia para el interés de la ciudadanía por un tema de salud pública que ha trascendido a nivel internacional".

Por su parte, el secretario de Estado de Sanidad de España, Javier Padilla, dijo además que hay una segunda persona que también estuvo en contacto con esa fallecida cuyo destino final era España, pero que "se encuentra en Sudáfrica".

Brote de hantavirus en el crucero MV Hondius rumbo a Canarias

El crucero MV Hondius zarpó el 1 de abril de Ushuaia, sur de Argentina, para cruzar el Atlántico Sur.

Durante este tiempo tres personas murieron -debido a la cepa Andes del hantavirus, la única de la que se ha documentado transmisión entre humanos- y otras cuatro han presentado síntomas de distinta intensidad.

El barco se dirige a la isla de Tenerife (Canarias), donde prevé atracar este domingo tras completar una expedición que estuvo detenida del 3 al 6 de mayo en Cabo Verde.