Caudal de Mazar mejora este jueves, pero es insuficiente ante la crisis eléctrica en Ecuador

El caudal del embalse de Mazar incrementó un poco este jueves debido a las lluvias.

El caudal del embalse de Mazar registra una recuperación parcial este jueves 15 de octubre de 2026, pero el incremento de agua todavía resulta insuficiente para revertir la caída de sus reservas, en medio de la crisis eléctrica que enfrenta Ecuador.

Los registros de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) muestran que el ingreso de agua fluctuó entre aproximadamente 12 y 30 metros cúbicos por segundo (m³/s) durante la jornada representada en la gráfica. Aunque se observan aumentos temporales, estos no han permitido una recuperación sostenida del embalse.

La cota de Mazar pasó de aproximadamente 2 125,42 a 2 124,46 metros sobre el nivel del mar, una pérdida cercana a 96 centímetros en el período graficado.

Esto significa que, pese a los incrementos del caudal, el reservorio continúa utilizando sus reservas de agua para atender las necesidades de generación eléctrica.

¿Por qué el aumento del caudal de Mazar no es suficiente?

El problema no es únicamente la cantidad de agua que ingresa al embalse, sino la diferencia entre ese aporte y el volumen que se utiliza para producir electricidad.

Según los registros históricos del Operador Nacional de Electricidad (Cenace), el caudal promedio de octubre para Mazar-Paute es de aproximadamente 93,5 m³/s. Por lo tanto, incluso los picos cercanos a 30 m³/s que aparecen en la gráfica representan menos de un tercio de ese valor de referencia.

Andrés Pogo, consultor energético, explicó que la recuperación de Mazar depende de las precipitaciones en la cuenca del río Paute, ubicada en la vertiente amazónica.

El especialista señaló que las lluvias que provocan inundaciones en otras regiones del país no necesariamente aportan agua al embalse. Para que sus reservas aumenten, las precipitaciones deben concentrarse en los afluentes que alimentan el complejo hidroeléctrico.

La situación se agrava porque Mazar funciona como regulador del complejo Paute Integral, integrado por las centrales Mazar, Molino y Sopladora, que en conjunto tienen una capacidad instalada de 1.757 megavatios (MW).

Expertos advierten que Mazar necesita lluvias constantes

El ingeniero eléctrico y académico Pablo Arias, entrevistado por Teleamazonas, advirtió que las precipitaciones aisladas no son suficientes para recuperar las reservas del embalse.

Según el especialista, se necesitan entre 10 y 15 días de lluvias intensas y continuas para conseguir una recuperación significativa de Mazar. Además, señaló que el déficit de potencia del sistema eléctrico ecuatoriano se ubica, según los informes operativos que citó, entre 1 300 y 1 800 MW.

Esto implica que una recuperación temporal del caudal no resuelve el problema de abastecimiento, especialmente si las centrales hidroeléctricas deben continuar utilizando el agua almacenada para cubrir la demanda nacional.

En la misma línea, Roberto Aspiazu, presidente de la Cámara de Energía del Ecuador, advirtió en una entrevista con Teleamazonas que la falta de lluvias en las cuencas orientales podría agravar los racionamientos eléctricos a partir de la tercera semana de octubre.

Aspiazu planteó la necesidad de incorporar generación térmica de contingencia y acelerar los proyectos privados de generación para reducir la dependencia de las hidroeléctricas durante el estiaje.

Según la gráfica de Celec, el nivel de Mazar descendió progresivamente hasta aproximadamente 2 124,46 metros sobre el nivel del mar. Con ese registro, el embalse se encuentra a 9,46 metros del mínimo operativo de referencia, establecido en 2 115 metros.

El comportamiento muestra que los incrementos temporales del caudal no han logrado compensar el agua utilizada por el sistema.