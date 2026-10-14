Usuarios reportan cortes de luz en varias zonas de Quito la noche de este 14 de octubre

Se registran cortes de luz en diferentes zonas del sur de Quito, la noche de este 14 de octubre de 2026.

Usuarios de redes sociales reportaron cortes de luz repentinos en diferentes sectores de Quito durante la noche de este miércoles 14 de octubre de 2026.

Las alertas provienen de moradores de distintos puntos de la capital, incluidos sectores del sur de Quito, el norte y los valles, quienes señalaron que las interrupciones se produjeron sin previo aviso.

Entre las zonas mencionadas por los usuarios están el Valle de los Chillos, Pomasqui, Carcelén y Calderón.

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En Bellavista, otro usuario aseguró que el servicio eléctrico se suspendió cerca de las 18:40 y que, hasta las 21:37, todavía no había sido restablecido.

Una usuaria, identificada como Mayra Carrillo, señaló que alrededor de las 19:20 se registró un corte de energía en diferentes sectores del sur de Quito.

Iniciaron los apagones al #Sur de #Quito. A las 19:20 de hoy 14 de octubre se produce un corte de energía en sectores de la capital. #cortesdeluz #uio #crisisenergia https://t.co/cejZYSywwS — Mayra Carrillo (@mayricarrillo92) October 15, 2026

Entre los sectores afectados por un corte de luz masivo en el sur se encuentran Santo Tomás 1 y 2, La Venecia 1 y 2, Nueva Jerusalén, Caupicho, Padre Inocencio, Ecuador del Futuro, Ciudad Jardín, El divino niño, El Garrochal, Tréboles del Sur y Turubamba.

Estos cortes de luz se suman a las interrupciones reportadas durante la noche del martes 13 y la mañana del miércoles 14 de octubre en diferentes sectores de Quito.