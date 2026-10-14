Gobierno aclara que industrias de alto y medio voltaje no se desconectarán 7 días seguidos

El Gobierno Nacional indicó que se adoptaron medidas para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico.

El secretario general de la Administración Pública, José Julio Neira, aclaró que las empresas de alto y medio voltaje no deberán desconectarse del Sistema Nacional Interconectado durante siete días consecutivos.

Neira aseguró que el oficio emitido por la Subsecretaría de Distribución del Ministerio de Ambiente y Energía a las industrias de mediano y alto voltaje era erróneo.

"Los términos en los que fueron expuestas las medidas extraordinarias para garantizar la estabilidad operativa del Sistema Nacional Interconectado fueron erróneos", indicó el funcionario.

Sobre el oficio emitido esta mañana desde la Subsecretaría de Distribución del Ministerio de Ambiente y Energía (@EcuadorMAE) a los consumidores de alto y medio voltaje, informo lo siguiente: - Los términos en los que fueron expuestas las medidas extraordinarias para garantizar la estabilidad operativa del Sistema Nacional Interconectado fueron erróneos. Las desconexiones no pueden ni se realizarán desde hoy, miércoles 14, hasta el martes 20 de octubre. - El funcionario que emitió el oficio en cuestión —que ha causado inestabilidad en el sector productivo— ha sido desvinculado de forma inmediata, porque no vamos a tolerar este tipo de errores. - Para no saturar la red pública de electricidad, es necesario que continuemos con las medidas técnicas adoptadas; por ello, los clientes de alto voltaje - AV1 podrán tomar de la red eléctrica su consumo habitual a partir del jueves 15 de octubre desde las 00:00, y los clientes de medio voltaje mantendrán su desconexión planificada desde hoy —miércoles 14— hasta el viernes 16 de octubre a las 24:00. — José Julio Neira (@JoseJulioNeira) October 15, 2026

Neira aseguró que las desconexiones no se extenderán desde este miércoles 14 hasta el martes 20 de octubre, como señalaba la comunicación enviada a los consumidores industriales.

Además, anunció que el funcionario responsable de emitir el oficio fue desvinculado "de forma inmediata", al considerar que el error generó inestabilidad en el sector productivo.

"El funcionario que emitió el oficio en cuestión, que ha causado inestabilidad en el sector productivo, ha sido desvinculado de forma inmediata, porque no vamos a tolerar este tipo de errores", dijo Neira..

¿Qué pasará con las empresas de alto y medio voltaje?

El Secretario de la Administración Pública precisó que las medidas de administración de la demanda eléctrica se mantendrán, pero con plazos diferenciados según el tipo de consumidor.

Empresas de alto voltaje AV1: Podrán retomar su consumo habitual de la red eléctrica pública desde las 00:00 del jueves 15 de octubre.

Podrán retomar su consumo habitual de la red eléctrica pública desde las 00:00 del jueves 15 de octubre. Empresas de medio voltaje: Mantendrán la desconexión planificada desde este miércoles 14 hasta las 24:00 del viernes 16 de octubre.

Así quedan las fechas de desconexión para las empresas de alto y mediano voltaje. José Julio Neira

El objetivo de estas disposiciones es evitar una saturación de la red pública y contribuir a mantener la estabilidad del sistema eléctrico nacional.

La notificación enviada de forma errónea a las empresas mencionaba que debían reducir a cero megavatios (MW) su demanda eléctrica desde el 14 hasta el 20 de octubre, lo que generó preocupación en el sector productivo.

En el comunicado inicial se justificó la medida por las condiciones hidrológicas desfavorables que afectan a las principales centrales hidroeléctricas del país y las restricciones temporales en el abastecimiento de combustible para determinadas centrales térmicas.

También se mencionó que se habían dispuesto reducciones de consumo para determinados clientes industriales y que algunos habrían mantenido una demanda superior a la autorizada.