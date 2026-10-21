Chone reúne a ganaderos de más de 20 países en el Congreso Mundial de Cebú

Representantes de 20 países participan en el Congreso Mundial de Cebú en Chone

Chone, uno de los cantones de mayor tradición ganadera de Manabí, se convirtió desde el lunes 19 de octubre del 2026 en sede del IV Congreso Mundial de Criadores de Cebú, un encuentro internacional que reúne a productores, especialistas y representantes del sector provenientes de más de 20 países.

El evento se desarrolla durante tres días en el nuevo Centro de Agronegocios Expo Chone, un recinto construido sobre un terreno de más de 14 hectáreas.

Según la información difundida por el Municipio de Chone, más de 800 personas participan en el congreso, que busca promover el intercambio de conocimientos sobre crianza, producción y mejoramiento del ganado cebú.

La designación de Chone como sede estuvo a cargo de la Federación Internacional de Criadores de Cebú (Ficebú), organización que agrupa a representantes de esta actividad ganadera.

¿Qué se analiza en el Congreso Mundial de Cebú?

Durante las tres jornadas se abordan temas relacionados con el desarrollo de la ganadería, las nuevas tecnologías aplicadas a la producción y el intercambio de experiencias entre criadores de distintos países.

Uno de los principales ejes es el fortalecimiento de las relaciones entre productores internacionales y la transferencia tecnológica, especialmente para mejorar los procesos de crianza y producción ganadera.

El ganado cebú, caracterizado por su adaptación a climas tropicales y cálidos, tiene una presencia importante en las actividades pecuarias de Manabí y otras provincias de la Costa ecuatoriana.

El encuentro también constituye un espacio para establecer contactos comerciales y conocer experiencias de producción desarrolladas en otros mercados ganaderos.

Un nuevo centro de agronegocios en Chone

El congreso coincide con la apertura del Centro de Agronegocios Expo Chone, una infraestructura que, según el Municipio, fue construida para albergar ferias, exposiciones y encuentros relacionados con el sector productivo.

El espacio ocupa más de 14 hectáreas y forma parte de los proyectos municipales para ampliar la actividad ferial y comercial vinculada con la ganadería.

En 2021 se realizó un Congreso de Ganadería Regenerativa y, un año después, se desarrolló la primera edición de ExpoCebú, una feria que ha mantenido convocatorias anuales.

Esta trayectoria fue parte de los antecedentes para que Chone obtuviera la sede del cuarto Congreso Mundial de Criadores de Cebú.

¿Qué representa el congreso para la ganadería ecuatoriana?

La realización del encuentro internacional permite que productores ecuatorianos entren en contacto con criadores y especialistas de otros países, particularmente en áreas como genética, manejo del ganado y técnicas de producción.

Además de las actividades académicas, el evento busca facilitar relaciones comerciales entre empresas, ganaderos y organizaciones vinculadas con el sector.

Para Chone, la convocatoria de participantes internacionales también representa una oportunidad de movimiento económico en actividades como alojamiento, alimentación, transporte y comercio durante los días del congreso.

Aunque el congreso científico concluye este miércoles 21 de octubre, la programación ganadera continuará hasta el domingo 25 con la quinta edición de ExpoCebú.

Los organizadores prevén la exhibición y el juzgamiento de aproximadamente 1 600 ejemplares de ganado de alta genética. También se realizarán ruedas de negocios, actividades comerciales y presentaciones culturales.