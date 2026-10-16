Encuentran más de 100 cabezas de ganado en camal clandestino en Nono, Quito 

Las autoridades de seguridad y control del Municipio de Quito encontraron 113 cabezas de ganado en establecimiento clandestino este jueves 15 de octubre de 2026.

La Secretaría Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos del Municpio de Quito informó que lideró un operativo interinstitucional, con apoyo de las Fuerzas Armadas, en Nono, sector del Chocó Andino, en Quito.

Durante la intervención, realizada este jueves 15 de octubre de 2026, descubrieron un centro de faenamiento clandestino con 113 cabezas de ganado, pieles y paquetes viscerales.

Además, evidenciaron condiciones insalubres en las áreas destinadas al procesamiento de carne, lo que representa un potencial riesgo para la salud.

La intervención permitió frenar esta actividad irregular. La Agencia Metropolitana de Control (AMC) clausuró el establecimiento por no contar con los permisos municipales correspondientes.

Los responsables de esta actividad podrían enfrentar una multa de hasta 15 salarios básicos unificados, equivalente a más de USD 7 000.

“No vamos a permitir que actividades clandestinas pongan en riesgo la salud de los quiteños. Estamos reforzando los controles y articulando acciones contundentes para proteger a las familias y garantizar el cumplimiento de la ley”. Gustavo Chiriboga, secretario general de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos del Municipio de Quito.

La AMC clausuró el establecimiento clandestino, que podría enfrentar una multa de hasta 15 salarios básicos unificados, equivalente a más de USD 7 000. Secretaria de Seguridad

Por su parte, Agrocalidad dispuso la destrucción de los subproductos cárnicos decomisados. El procedimiento quedó a cargo de Rastro Quito.

La Secretaría de Seguridad informó que mantiene actividades en territorio, articulando a las instituciones de control para combatir actividades ilegales, prevenir riesgos sanitarios y proteger a la ciudadanía.