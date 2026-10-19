Comuneros de Cotopaxi persiguen a perros ferales tras ataques a ovejas
Un productor de Saquisilí denunció la pérdida de seis ovejas, valoradas en USD 700. Comuneros buscan evitar nuevos ataques, mientras animalistas piden proteger a los perros.
Comuneros de Cochapamba, en Saquisilí, recorren el páramo para ahuyentar a perros ferales que estarían atacando a sus ovejas.
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Actualizado:
19 oct 2026 - 18:49
Habitantes de la parroquia Cochapamba, en el cantón Saquisilí, provincia de Cotopaxi, se organizaron para ahuyentar a perros ferales que estarían atacando a sus rebaños de ovejas.
Los animales han provocado preocupación entre las familias que dependen de la crianza y comercialización de ganado ovino.
Los comuneros mencionan que los ataques se registran durante la noche, madrugada e incluso en el día. Uno de los productores afectados aseguró que perdió seis ovejas, valoradas en aproximadamente USD 700.
Ante esta situación, los comuneros comenzaron a recorrer el páramo a pie, en motocicletas y a caballo para localizar y alejar a los perros.
Comuneros buscan evitar nuevos ataques
En videos difundidos en redes sociales sobre el caso se observa a grupos de habitantes intentando perseguir a los animales por las zonas montañosas.
Según los moradores, los perros se refugian en grietas naturales y espacios bajo tierra, lo que dificulta encontrarlos.
La preocupación por las pérdidas económicas ha llevado a algunos comuneros a plantear el sacrificio de los perros ferales como una medida para proteger a sus rebaños.
Sin embargo, organizaciones animalistas advierten que matar a estos animales podría constituir un delito y señalan la necesidad de establecer medidas de control adecuadas.
¿Qué son los perros ferales?
Los perros ferales son animales domésticos que viven y se reproducen sin depender directamente de las personas. Pueden formar grupos y desarrollar comportamientos de caza que representan riesgos para el ganado y la fauna silvestre.
El problema no es nuevo en Cotopaxi. En marzo de 2022 se reportaron 80 ovejas atacadas por perros ferales en comunidades rurales de la provincia.
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