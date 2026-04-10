Colombia subirá al 100% los aranceles a productos de Ecuador

En la frontera de Ecuador y Colombia se registraron bloqueos por varios días en rechazo a la guerra arancelaria.

Colombia aplicará aranceles del 100% a productos ecuatorianos, anunció la ministra colombiana de Comercio, Industria y Turismo, Diana Morales, este viernes 10 de abril de 2026.

Morales dijo a Caracol Noticias que "Colombia rechaza la decisión del Gobierno ecuatoriano y nivelaría al 100 % el arancel a importaciones provenientes de ese país”.

Según Morales, Colombia ha "agotado todos los esfuerzos diplomáticos y mantenido abiertos los canales del diálogo con el Gobierno de Ecuador buscando una salida que beneficie a los dos países, a los empresarios, pero sobre todo a las comunidades de ambos lados de la frontera", cita la agencia EFE.

Asimismo, la funcionaria apuntó que "no hemos logrado respuesta positiva y por el contrario la administración del presidente Noboa anuncia un endurecimiento en el frente comercial".

Colombia mantiene un arancel del 30% a los productos ecuatorianos, a pesar de que antes Ecuador impuso un alza en la tasa de seguridad al 50%.

En ese momento Colombia amenazó con aplicar el mismo porcentaje, pero la medida no se completó.

La tasa de seguridad del 100% a productos colombianos se cobrará desde el 1 de mayo de 2026, anunció el Gobierno ecuatoriano.

Paralelamente, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa apuntó que las muertes violentas en la frontera con Colombia se han reducido un 33% desde que se aplicó la tasa de seguridad en febrero.

Noboa escribió que "no se puede llegar a acuerdos con quien no tiene el mismo compromiso para luchar contra el narcoterrorismo". La medida señala a la falta de acciones de seguridad en la frontera por parte del gobierno colombiano como motivación para subir la tasa al 100%.

A su vez el presidente colombiano Gustavo Petro reaccionó a la medida y la calificó como "monstruosa". También adelantó que es el fin del Pacto Andino para Colombia.