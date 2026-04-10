¿Cuándo entran en vigencia el arancel del 100% a las importaciones de Colombia?

Las importaciones desde Colombia entrarán al país con un arancel del 100%

El Servicio Nacional de Aduanas de Ecuador publicó la resolución que oficializa el incremento al 100% de la tasa arancelaria a las importaciones desde Colombia.

La medida la anunció el presidente Daniel Noboa la noche del jueves 9 de abril del 2025 y ha generado una serie de reacciones en el sector empresarial.

De acuerdo con un corto comunicado del Ministerio de Producción, el aumento se da "tras constatar la falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia se seguridad fronteriza por parte de Colombia".

La medida entrará en vigencia a partir del próximo viernes 1 de mayo del 2026 y se aplica a más de 70 productos.

La escalada arancelaria se inició el 1 de febrero con la aplicación de una tasa del 30% a productos colombianos, bajo el argumento de falta de corresponsabilidad en seguridad fronteriza.

Reacciones en el mercado

La medida tomada por Ecuador generó reacciones en el sector exportador y de comercio del país, que advirtió que habrá afectaciones.

La Cámara de Comercio de Quito, reconoce la necesidad de reforzar la seguridad en la frontera, advierte que esta medida podría afectar a empresas, consumidores y cadenas productivas que dependen del comercio entre ambos países.

En los últimos años, el intercambio entre ambos países ha superado los 2 800 millones de dólares, con una balanza desfavorable para Ecuador.

Por eso, sectores productivos temen que el aumento de aranceles encarezca productos, reduzca el comercio y afecte empleos.