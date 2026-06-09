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Economía

Colombia elimina los aranceles a productos ecuatorianos

El Ministerio de Comercio de Colombia derogó el Decreto 170 del 20 de febrero de 2026 que imponía aranceles a productos ecuatorianos. 

Colombia eliminó los aranceles que aplicaba a los productos que ingresan desde Ecuador.

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Autor

Lizette Abril

Actualizado:

09 jun 2026 - 11:01

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El Ministerio de Comercio de Colombia derogó el Decreto 170 del 20 de febrero de 2026, que imponía aranceles a los productos ecuatorianos que ingresan a ese país por cualquier vía. La decisión se tomó este martes 9 de junio de 2026.  

el decreto decidió mantener durante 45 días adicionales algunas medidas para ciertos tipos de arroz importado desde Ecuador. Exponen que la razón principal es que la Dian reportó problemas persistentes de contrabando de este producto en la frontera sur.

(En desarrollo...)

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