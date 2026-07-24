Daniel Noboa posa con los precandidatos de ADN en Guayaquil por las fiestas julianas

El presidente, Daniel Noboa, compartió una fotografía junto a los principales precandidatos del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) en la provincia del Guayas.

La imagen, publicada en su cuenta de Instagram, fue acompañada por la frase: "Como un buen encebollado: completos", en el marco de las celebraciones por los 491 años de fundación de Guayaquil.

La imagen fue difundida en Instagram

En la fotografía aparecen Daniel Noboa, Cynthia Viteri, precandidata a la Alcaldía de Guayaquil; Niels Olsen, precandidato a la Alcaldía de Samborondón; y Andrés Gushmer, quien buscará la Prefectura del Guayas.

Todos comparten un encebollado, uno de los platos tradicionales de la ciudad, durante las fiestas julianas.

La publicación fue realizada este viernes en la cuenta oficial del Mandatario. Junto a las imágenes, Noboa escribió "Como un buen encebollado: completos", una frase que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

La difusión se produjo pocas horas después de que ADN oficializara varias de sus precandidaturas para las elecciones seccionales previstas para el 29 de noviembre de 2026.

Cynthia Viteri y otros nombres de ADN para las seccionales

La fotografía también muestra a Cynthia Viteri, quien fue presentada como la precandidata del movimiento para disputar la Alcaldía de Guayaquil.

Junto a ella aparecen Niels Olsen, que competirá por la Alcaldía de Samborondón, y Andrés Gushmer, quien representará a ADN en la carrera por la Prefectura del Guayas.