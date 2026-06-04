Riesgo país de Ecuador bajó a 396 puntos
El riesgo país de Ecuador alcanzó su punto más bajo en 12 años y alcanzó los 396 puntos.
El Riesgo País alcanzó los 396 puntos en junio de 2026.
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Actualizado:
04 jun 2026 - 10:54
El riesgo país, medido por el índice EMBI de JP Morgan, se desplomó hasta los 396 puntos básicos, el jueves 4 de junio de 2026. La cifra es la más baja que alcanzó el Ecuador desde octubre de 2014.
Esta es la primera vez en casi doce años que el indicador rompe la barrera de los 400 puntos, alejando al país de los niveles críticos que arrastraba desde la última década.
Confianza internacional en racha
El desplome de este indicador refleja un cambio radical en la percepción de los mercados internacionales. Los inversionistas extranjeros muestran una renovada confianza en la estabilidad fiscal y en la capacidad de pago del Estado ecuatoriano.
Según el Gobierno, este escenario es el resultado de un manejo macroeconómico ordenado y del cumplimiento estricto de los compromisos internacionales de deuda, lo que reduce la incertidumbre que antes ahuyentaba los capitales.
¿Cómo beneficia este indicador a los ecuatorianos?
El impacto de un riesgo país en mínimos históricos se sentirá en varios sectores de la economía nacional:
Créditos más baratos
- El Estado y las empresas privadas podrán emitir bonos y buscar financiamiento externo con tasas de interés significativamente más bajas.
Atracción de inversión
- El país se vuelve un destino atractivo y seguro para la llegada de capitales extranjeros que generen empleo
Estabilidad bancaria
- Mejora el flujo de liquidez en el sistema financiero local, facilitando el acceso a créditos internos.
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