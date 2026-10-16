Colombia reanuda envío de energía a Ecuador, confirma Noboa 

El presidente Daniel Noboa confirmó que Colombia reanudó el envío de energía a Ecuador este viernes 16 de noviembre del 2026.

"En momentos así, los países hermanos se respaldan con hechos. Colombia puede tener la certeza de que Ecuador estará a la altura cuando atraviese momentos difíciles", escribió Noboa en su cuenta de X.

La reanudación de envío de energía ocurre en el momento en el que Ecuador enfrenta dificultades para cubrir su demanda interna debido a la reducción de los caudales que alimentan las centrales hidroeléctricas.

El pronunciamiento se produce en medio de las medidas de desconexión aplicadas a los consumidores industriales, con el objetivo de disminuir la demanda de electricidad y preservar las reservas de los embalses.

Colombia suspendió las exportaciones de electricidad a Ecuador

La reanudación del despacho se conoce después de que Colombia interrumpiera las transferencias eléctricas hacia Ecuador desde septiembre de 2026. La suspensión respondió a las medidas adoptadas por el país vecino ante el riesgo de desabastecimiento durante el período de menores lluvias.

En agosto, Colombia había retomado las exportaciones con un suministro inicial de 8,6 gigavatios hora diarios, volumen que, según el Ministerio de Minas y Energía colombiano, equivalía a más del 8 % de la demanda eléctrica ecuatoriana.

Sin embargo, el nuevo mensaje no precisa cuánta electricidad comenzó a enviarse, desde qué hora se restableció el despacho ni durante cuánto tiempo se mantendrán las transferencias.