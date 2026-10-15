Neira pide la intervención de la policía en 20 empresas que no acataron desconexión eléctrica
El Secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, publicó una lista con las empresas que no acataron la orden de desconexión.
Las empresas de alto voltaje debían desconectarse del Sistema Nacional Interconectado por disposición del gobierno.
Cortesía Celec.
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Actualizado:
15 oct 2026 - 11:53
El Secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, publicó este jueves 15 de octubre del 2026 una lista de 20 empresas que, según dijo, no acataron la disposición de desconexión eléctrica.
En un mensaje publicado en su cuenta de X, pidió que intervenga la fuerza pública para que las empresas acaten la disposición y se desconecten del Sistema Nacional Interconectado.
(Noticia en desarrollo...)
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