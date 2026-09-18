Blum: 'Estamos dialogando con empresas que más luz consumen para desconectarlos un día a la semana'

Gobierno analiza desconectar un día a la semana a grandes empresas que consumen electricidad.

El ministro de Energía, Juan Carlos Blum, informó este 18 de septiembre de 2026 que el Gobierno analiza medidas para disminuir la demanda de electricidad de las empresas que más energía consumen en el país.

Una de las alternativas planteadas consiste en desconectar a estas compañías un día por semana. Otra opción es modificar sus jornadas laborales para trasladar sus actividades a otros días.

“Se está conversando con las cámaras para desconectarlos un día a la semana o cambiar la jornada de martes a sábado o de domingo a jueves, en coordinación con el Ministerio de Trabajo”, explicó Blum durante una entrevista radial en Guayaquil.

"Nos hemos reunido y estamos trabajando con las cámaras y gremios que representan más del 90% de los consumidores del segmento Alto Voltaje 1 (AV1), que son los más energía consumen"

La medida se aplicaría antes del 15 de diciembre de 2026 y busca contribuir al cuidado de los embalses frente a la llegada del fenómeno de El Niño.

Generación propia

Precisamente el 15 de diciembre de 2026 vence el plazo establecido en el Decreto Ejecutivo 32, que dispone que las empresas de los segmentos Alto Voltaje 1 (AV1) y Alto Voltaje 2 (AV2) cuenten con sistemas propios de generación eléctrica para cubrir su demanda.

En estos segmentos se encuentran industrias como mineras, acereras y cementeras, entre otras compañías de alto consumo energético.

Gobierno prevé incorporar 200 MW

Blum también anunció que el Gobierno prevé renovar los contratos de dos barcazas de generación eléctrica que actualmente operan en el país y que, en conjunto, representan 200 megavatios (MW) de potencia.

Se trata de las barcazas turcas Emre Bey y Erin Sultan, pertenecientes a la empresa Karpowership, cuyos contratos vencieron este 2026.

El ministro indicó además que está prevista la incorporación de una tercera barcaza, que llegaría a Ecuador a finales de noviembre y funcionaría con gas natural.

“Estamos incorporando 200 MW al Sistema Nacional Interconectado, se va a renovar el contrato de las barcazas que están presentes en el país y se incorporará una tercera barcaza que llegará a finales de noviembre, la cual funcionará con gas natural”.