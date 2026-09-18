Noboa: Ecuador tiene un problema de transmisión, más que de generación eléctrica

El presidente Daniel Noboa aboda temas de coyuntura política, social, económica y de seguridad, este viernes 18 de spetiembre de 2026.

El Mandatario también da a conocer hechos relevantes de la cooperación internacional durante una entrevista radial en Machala.

Mira la entrevista aquí:

Resultado del viaje a China

El presidente Daniel Noboa se refirió a los principales temas abordados en la reunión que mantuvo con el presidente Xi Jinping el pasado 18 de agosto, durante su visita oficial a China.

Noboa señaló que, como jefe de Estado, Ecuador debe mantener sus relaciones internacionales y permanecer abierto al mundo. En ese contexto, destacó los asuntos que fueron tratados durante su encuentro con el mandatario chino.

Uno de los temas centrales en el país asiático fue la situación energética de Ecuador. Según Noboa, el principal problema del país está relacionado con la transmisión de electricidad.

“En China hablamos sobre mejorar de la situación energética del país. El Ecuador tiene un problema de transmisión, más que de generación y con China estamos en diálogo para tener líneas de transmisión de 1 000”

Además, señaló que durante la reunión se analizaron proyectos de energía solar. “También hablamos sobre proyectos de energía solar, con eso tendremos sostenibilidad energética hasta el año 2035”.

Protección de Galápagos

Otro de los temas planteados por Ecuador durante el encuentro con el Presidente de China fue la protección de las aguas de Galápagos.

Noboa aseguró que su Gobierno fue enfático en solicitar el respaldo de China para combatir la pesca ilegal en esta zona.

“Hablamos también de la protección de nuestras aguas en Galápagos y fuimos muy enfáticos en que el Gobierno chino debería apoyarnos en luchar contra la pesca ilegal”, indicó Noboa.

Abastecimiento de medicinas

El presidente Daniel Noboa se refirió a la situación de salud de Ecuador y dio a conocer cómo está el abastecimiento de medicinas en los hospitales del país.

A nivel nacional estamos arriba del 60% en abastecimiento de medicinas, a finales de octubre esperamos subir al 70% y a final de año estar entre el 75% y 80%