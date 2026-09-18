Un oso andino es avistado cerca del incendio forestal que afecta al cerro Casitagua

Un oso de anteojos fue visto en la zona de Rayocucho en busca de alimento

Un oso andino fue avistado en la zona de Rayocucho, cerca del incendio forestal que consume parte de la vegetación del cerro Casitagua, en el sector de Pusuquí, en el norte de Quito.

El animal fue observado mientras se desplazaba por el sector en búsqueda de alimento, en medio de la afectación provocada por el avance de las llamas.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, informó sobre el avistamiento y señaló que los guardaparques del Chocó Andino ya fueron activados para realizar el monitoreo de la fauna silvestre afectada por el incendio.

“Avistamos un oso andino desplazándose en la zona de Rayocucho en búsqueda de alimento, en medio de la afectación que deja el incendio del Casitagua”, señaló Muñoz.

El incendio forestal registrado en el sector de Pusuquí ha consumido cerca de 100 hectáreas de vegetación del cerro Casitagua y representa una amenaza para distintas especies que habitan este ecosistema.

Muñoz explicó que uno de los puntos que genera mayor preocupación se encuentra en la zona alta del Casitagua, donde permanece un foco de fuego que debe ser controlado.

"Los incendios forestales destruyen la vegetación, desplazan animales y afectan ecosistemas enteros", indicó el Alcalde de Quito.

Las autoridades pidieron a la ciudadanía mantenerse alerta y reportar de inmediato cualquier fuego, columna de humo o quema al 911, con el objetivo de activar la respuesta de emergencia y facilitar la identificación de los responsables.