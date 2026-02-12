Daniel Noboa modifica temporalmente la fórmula para calcular el valor del diésel

El presidente Daniel Noboa firmó, el 11 de febrero de 2026, el Decreto Ejecutivo 303 con el cual introduce una reforma al Reglamento Codificado de Regulación de Precios de Derivados de Hidrocarburos.

En ese documento se dispone un ajuste temporal en el mecanismo de cálculo del precio del diésel Premium, en Ecuador. La medida estará vigente desde las 00:00 del 12 de febrero hasta el 11 de marzo de 2026, según consta en la disposición transitoria del documento oficial.

El Decreto sustituye el último inciso del numeral 2.1.3 del artículo 2 de ese Reglamento, que establece que el componente (PTn) no podrá ubicarse por debajo del precio base del diésel Premium, determinado en 2,21 dólares por galón.

}Además, de manera excepcional y debido a las condiciones del mercado internacional, se dispone que para el cálculo del precio de ese combustible se tomen en cuenta los 20 registros anteriores disponibles del marcador Diesel Ultra Low Sulfur Colonial 62 Pipe USGC (PM).

Estos valores se contabilizarán a partir de la fecha del último conocimiento de embarque (Bill of Lading) correspondiente a enero de 2026, reportado por EP Petroecuador. La misma metodología y periodicidad se aplicará para calcular el componente de flete.

El precio de venta al público de este Diésel se ubicó en 2,70 por galón desde este jueves 12 de febrero y se mantendrá hasta el 11 de marzo. En enero el valor fue de 2,71.

En septiembre de 2025, el Gobierno de Daniel Noboa eliminó el subsidio a este combustible lo que elevó su costo de 1 a 2,80 dólares por galón, valor que se mantuvo hasta el 11 de diciembre.