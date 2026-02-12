El precio del Diésel y de las gasolinas Extra y Ecopaís se modificaron este 12 de febrero

El valor de las gasolinas en Ecuador se modificó desde las 00:00 de este 12 de febrero de 2026. El precio de la Extra y Ecopaís subió y se mantendrá hasta el 11 de marzo.

Esas dos gasolinas de bajo octanaje costarán 2,76 dólares por galón, es decir subió 9 centavos, pues en los últimos 30 días el galón costó 2,67 por galón, según la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador (Camddepe).

Desde la aplicación del sistema de bandas en Ecuador, que fija el precio con base en el barril de crudo en el mercado internacional, el costo de los combustibles en Ecuador se actualizan el día 12 de cada mes.

Nuevo precio del Diésel

El diésel, en cambio, bajó de precio desde el 12 de febrero de 2025. El precio de venta al público de este combustible se ubicó en 2,70 por galón. En enero el valor fue de 2,71.

En septiembre de 2025, el Gobierno de Daniel Noboa eliminó el subsidio a este combustible lo que elevó su costo de 1 a 2,80 dólares por galón, valor que se mantuvo hasta el 11 de diciembre.

A través del Decreto 303, Daniel Noboa modificó temporalmente la fórmula para fijar el valor del diésel Premium automotriz entre el 12 de febrero y el 11 de marzo de 2026.

El decreto dispone que debido a las condiciones del mercado internacional, para el cálculo del precio del diésel Premium se consideren los 20 registros anteriores disponibles del Marcador Diesel Ultra Low Sulfur Colonial 62 Pipe USGC (PM).