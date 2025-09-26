El Bloque de Seguridad decomisa 5 000 galones de combustible en Zamora Chinchipe y Sucumbíos

Fotografía compartida por las Fuerzas Armadas de una piscina de combustible.

El Bloque de Seguridad de Ecuador, a través de las Fuerzas Armadas, ejecutaron un operativo de seguridad en el sector Los Ángeles, vía Limoncocha, en Sucumbíos. También se ejecutaron operaciones en el sector La Recta, cantón El Pangui, en Zamora Chinchipe.

En Sucumbíos, en la intervención, se localizaron un acople clandestino en la tubería de gasolina blanca, una válvula de presión, 700 metros de manguera plástica y una piscina artesanal con cerca 4 000 galones de combustible.

En cambio, en Zamora, en la intervención se registró un camión y se halló cuatro cisternas con un total de 1 000 galones de diésel, sin la documentación correspondiente. Fueron aprehendidas dos personas.

Según el reporte de los militares, estas acciones permiten contrarrestar las perforaciones ilegales a la tubería de Petroecuador utilizadas como precursores químicos para la elaboración de sustancias sujetas a fiscalización.

En el caso de Sucumbíos una vez asegurada el área, la patrulla militar coordinó con las autoridades competentes para la remediación del sitio.