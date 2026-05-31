Declaración del IVA cambia desde el 1 de junio: pago será obligatorio para validar el trámite

El SRI emitió una nueva resolución que establece que los contribuyentes deben declarar el IVA y pagar el impuesto el mismo día.

La declaración del IVA cambia en Ecuador desde el lunes 1 de junio. Los contribuyentes deberán declarar y pagar este tributo el mismo día para que el proceso sea válido, según la resolución del Servicio de Rentas Internas (SRI).

Según el SRI este cambio busca agilizar la recaudación tributaria, además de reducir los casos de declaraciones presentadas sin el correspondiente pago.

El SRI aclaró que “la declaración del IVA se considerará cumplida únicamente cuando se registre junto con el pago total del impuesto”.

¿Qué cambia para los contribuyentes?

Hasta mayo de 2026, algunos contribuyentes podían presentar la declaración y diferir el pago. Con la nueva disposición, ambos procesos deberán realizarse de forma simultánea a través de la plataforma SRI en Línea.

Esto significa que, si una persona o empresa envía su declaración, pero el pago no se concreta, el trámite no tendrá validez ante la administración tributaria.

La medida aplicará para todas las declaraciones presentadas desde junio de 2026. La única excepción temporal corresponde a los exportadores de bienes y sus proveedores directos.

¿Cómo se realizará la declaración del IVA?

El proceso seguirá ejecutándose mediante el portal web del SRI. Los contribuyentes deberán:

Ingresar a SRI en Línea con usuario y contraseña.

Seleccionar el módulo de declaraciones.

Escoger el formulario correspondiente al IVA mensual.

Completar la información de ventas, compras, ingresos y gastos.

Verificar los datos declarados.

Elegir la modalidad de pago.

El impuesto podrá cancelarse mediante débito bancario, plataformas virtuales de entidades financieras o a través de comprobantes electrónicos de pago generados por el sistema.

El sistema verificará los fondos

Uno de los aspectos más relevantes de la nueva normativa es que el sistema verificará la disponibilidad de fondos cuando el contribuyente opte por el débito automático.

Si la cuenta no tiene saldo suficiente y la transacción es rechazada, la declaración pasará automáticamente al estado de “No declarada”, lo que podría generar sanciones económicas.

Multas por retraso en la declaración del IVA

La Ley de Régimen Tributario Interno establece sanciones para quienes incumplan los plazos de declaración.

Cuando existe un valor de IVA por pagar, la multa corresponde al 3% sobre el impuesto causado, luego de aplicar los descuentos y créditos tributarios correspondientes.

En los casos en que no exista impuesto a pagar, la sanción será equivalente al 0,1% de las ventas o ingresos brutos por cada mes o fracción de retraso, con un límite máximo del 5%.

Esto implica que incluso un retraso de un día puede generar la aplicación de la multa respectiva.