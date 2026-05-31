Más de 43 000 colombianos están habilitados para votar en Ecuador

Miles de ciudadanos colombianos residentes en Ecuador acudieron este domingo a las urnas para participar en las elecciones presidenciales de su país. En Quito, la sede habilitada para el sufragio registró una importante afluencia de votantes desde tempranas horas de la mañana.

Según informó Paula Perdomo, cónsul general de Colombia en Quito, más de 43.600 colombianos están habilitados para ejercer su derecho al voto en Ecuador, mientras que en la capital ecuatoriana el censo electoral alcanza aproximadamente 19.600 ciudadanos.

Paula Perdomo explicó que el proceso electoral se desarrolló en ocho puntos habilitados a escala nacional y recordó que las votaciones estuvieron abiertas hasta las 16:00 de este domingo. Además, señaló que desde el lunes ya se observaba una importante participación de ciudadanos colombianos en las jornadas electorales realizadas en territorio ecuatoriano.

La diplomática destacó la organización del proceso y la participación activa de la comunidad colombiana residente en Ecuador, en medio de una jornada marcada por el interés ciudadano en definir al próximo presidente de Colombia.