Estos son los seis beneficios económicos que pueden acceder los adultos mayores

En Ecuador, los adultos mayores se pueden beneficiar de la devolución del IVA

En Ecuador, las personas mayores de 65 años cuentan con una serie de beneficios económicos diseñados para aliviar su carga financiera.

Entre los principales beneficios constan descuentos en servicios básicos, rebajas tributarias y la devolución del IVA en consumos esenciales.

El artículo 13 y 14 de la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores, establece los beneficios no tributarios y exoneraciones que tienen derecho este sector de la población.

Pasos para exonerar del pago del impuesto predial en Quito

A continuación, los cinco beneficios para personas de la tercera edad:

Devolución del IVA

Uno de los derechos más relevantes es la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la compra de bienes y servicios de primera necesidad, como alimentos, salud, vestimenta, educación y materiales de construcción.

Con el ajuste del Salario Básico Unificado (USB) de 2026, el monto máximo mensual que puede recuperarse alcanza los 144,60 dólares. Sin embargo, este beneficio no incluye gastos en combustible, transporte, cultura, comunicación ni actividades deportivas.

Descuento en la planilla de luz y agua

En cuanto a servicios básicos, las personas adultas mayores pueden acceder a un descuento del 50% en la planilla de eléctrica, siempre que su consumo no supere los 138 kilovatios mensuales.

Esta rebaja también aplica para instituciones sin fines de lucro que brindan atención a este grupo poblacional.

El mismo descuento se aplicará para planilla de agua potable de un medidor cuyo consumo mensual sea de 34 metros cúbicos.

Rebajas en el transporte

El transporte público es otro rubro en el que se aplica un alivio económico. Los adultos mayores tienen derecho a pagar solo la mitad del pasaje en buses urbanos, interprovinciales y sistemas de transporte masivo.

Además, se exonerará el 50% en las tarifas de transporte aéreo, terrestre, marítimo y fluvial.

Indignación por controlador de bus que empuja a un adulto mayor

Exoneración del impuesto predial

A nivel tributario, la Ley establece la posibilidad de exoneración total del impuesto predial para quienes cumplan tres condiciones:

Tener 65 años o más

Percibir ingresos mensuales inferiores a cinco salarios básicos

Contar con un patrimonio menor a 500 SBU, es decir, aproximadamente 241 000 dólares

En caso de superar estos límites, la exoneración se aplica de manera proporcional.

Reducción en telefonía celular e internet

Otro beneficio es la reducción del 50% en el costo de un plan básico de telefonía celular e internet, siempre que el titular del servicio sea la persona adulta mayor.

Para estas rebajas, se debe presentar la cédula de identidad o el carné de jubilado y pensionista del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Descuesto para espectáculos públicos

Existe exoneración del 50% para entradas a espectáculos públicos, eventos culturales, deportivos y actividades recreativas.

Este descuesto también incluye paquetes turísticos. Además, tendrán acceso gratuito a los museos.