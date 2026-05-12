9 000 anfitriones de Airbnb y Booking deberán pagar impuestos al SRI

El SRI pone la mira sobre los hospedajes tipo Airbnb.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) notificó a más de 9 000 contribuyentes que ofrecen servicios de alojamiento mediante plataformas digitales como Airbnb, Booking.com y Expedia para que regularicen o actualicen su actividad económica en el Registro Único de Contribuyentes (RUC).

La medida forma parte de los controles tributarios dirigidos a actividades económicas que operan a través de plataformas digitales.

¿Qué deben hacer los anfitriones?

El SRI recordó que quienes alquilan inmuebles o habitaciones para hospedaje turístico deben registrarse en el RUC bajo la actividad económica “Servicios de alojamiento prestados por anfitriones”.

Además, están obligados a:

Emitir comprobantes de venta autorizados

autorizados Declarar el Impuesto al Valor Agregado (IVA)

(IVA) Declarar el Impuesto a la Renta

Todo conforme a la normativa tributaria vigente en Ecuador.

Actualización del RUC será en línea

La entidad indicó que el trámite de inscripción o actualización puede realizarse mediante la plataforma oficial del SRI.

Los contribuyentes deben ingresar con usuario y clave para actualizar su información tributaria.

Habrá controles posteriores

El SRI informó que, una vez finalizada esta fase informativa, se ejecutarán procesos de control para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

En caso de detectar incumplimientos relacionados con inscripción, actualización del RUC o declaraciones de impuestos, se aplicarán las acciones correspondientes establecidas en la ley.

La Administración Tributaria señaló que estas acciones buscan fortalecer la cultura tributaria y el cumplimiento fiscal en actividades vinculadas a plataformas digitales.