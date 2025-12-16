Ecuador demandará a Progen en EE.UU. por venta de generadores eléctricos obsoletos

Ecuador presentó una demanda en contra de Progen, en Estados Unidos, por el perjuicio causado al Estado en la compra de generadores eléctricos durante la crisis energética de 2024. El anuncio lo hizo el presidente Daniel Noboa, la mañana de este martes 16 de diciembre del 2025.

Según Noboa, la demanda se presentó en Estados Unidos el lunes 15 de diciembre y se espera que el país pueda recibir una reparación integral. "Sé que este tema ha generado preocupación a muchos ecuatorianos. Por eso cuentan con mi decisión y determinación, de acudir a todas las instancias", escribió el mandatario en su cuenta de X.

La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, indicó que la demanda se presentó con base en la Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), que sanciona una conducta penal con indemnización.

"Esta ley es para sistemas de corrupción criminales y se puede solicitar triple indemnización", dijo Manzano en su cuenta de X.