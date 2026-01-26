Ecuador emite bonos por valor de 4 000 millones de dólares con vencimientos al 2034 y 2039

Ecuador emitió este lunes bonos por valor de 4 000 millones de dólares con vencimientos al 2034 y 2039, una operación calificada por el Gobierno como histórica al haber sido la primera emisión de deuda soberana del país en los mercados internacionales de capitales en siete años, a la vez que evalúa la recompra de bonos que vencen en 2030 y 2035.

Se trata de una emisión doble de eurobonos, uno por 2 200 millones de dólares con vencimiento en 2034 y un bono por 1 800 millones con vencimiento en 2039, con un rendimiento promedio de 8,975%, "y reportando el diferencial más bajo de su historia frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos", señaló el Ministerio de Economía y Finanzas en un comunicado.

El Gobierno de Daniel Noboa ha dado este paso después de lograr que la prima de riesgo, indicador también conocido como 'riesgo país', quede por debajo de los 500 puntos, cuando se encontraba por encima de los 2 000 al llegar al poder en 2023, lo que ha alcanzado con una serie de reformas económicas para acortar el déficit fiscal en el marco de un programa crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de 5 000 millones de dólares en cuatro años (2024-2028).

Entre esas reformas estuvo la eliminación del subsidio al diésel, que desencadenó protestas sociales entre septiembre y octubre, y el recorte del Gobierno de 20 a 14 ministerios, así como el despido de 5 000 funcionarios públicos.

El Ministerio de Economía indicó este lunes que la operación "recibió una demanda histórica": alrededor de 18 000 millones de dólares en órdenes de más de 340 inversionistas, "equivalente a una sobresuscripción de 4,5 veces el tamaño final de la emisión".

"Esto permitió reducir el precio de los nuevos bonos en 62,5 puntos básicos frente a las indicaciones iniciales de precio, el mayor ajuste jamás logrado por la república en una transacción de este tipo", añadió.

La cartera de Estado también indicó que la operación "atrajo una base amplia y diversificada de inversionistas, incluyendo gestores globales de activos de América, Europa, Asia y Medio Oriente".

El anuncio de la emisión de bonos se enmarca en una gira que hicieron autoridades ecuatorianas por Londres, Nueva York, y Boston, donde se reunieron con más de 100 inversionistas, a quienes les presentaron el programa económico y la estrategia del manejo de la deuda, señaló el Gobierno.

La ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya, señaló que el país "vuelve a ser visto como un socio serio y confiable" y que este retorno es el "inicio de una relación transparente y de largo plazo con inversionistas".

Además, señaló que al mejorar el perfil de la deuda se liberan recursos para "sostener el dinamismo económico y fortalecer un modelo social, donde el financiamiento de la obra pública y los servicios ciudadanos sean una prioridad".