Paso a paso para declarar el impuesto a la renta y llenar el anexo de gastos personales

Una funcionaria del SRI da capacitación a un usuario en Esmeraldas durante una feria.

En los meses de enero, febrero y marzo, miles de ecuatorianos deben cumplir con sus obligaciones tributarias, entre ellas la declaración del Impuesto a la Renta, la presentación del Anexo de Gastos Personales y el pago del Impuesto Predial.

Aunque estos trámites suelen generar dudas, el Servicio de Rentas Internas (SRI) mantiene habilitados procesos digitales que permiten realizarlos en línea y sin costo, con información precargada y asistencia para los contribuyentes.

A continuación una guía rápida de cómo pagar estos tres impuestos en el país:

Impuesto a la Renta

La declaración del Impuesto a la Renta aplica a las personas naturales que durante el año 2025 hayan tenido ingresos superiores a los 12 081 dólares al año, es decir, que hayan tenido ingresos mensuales de 1 006,7 dólares o más.

Sin embargo, los contribuyentes tienen la opción de acceder a una rebaja por gastos personales y así, pagar menos impuestos. También deben declarar las personas que hayan superado el monto exento de ingresos, tengan más de una fuente de ingresos, desarrollen actividades económicas independientes o estén obligadas a llevar contabilidad.

Paso a paso para declarar este impuesto en línea:

Ingrese al portal del SRI

Acceda a www.sri.gob.ec y seleccione “SRI en línea”.

Use su número de cédula o RUC y su clave.

Seleccione la opción “Declaraciones” → “Impuesto a la Renta Personas Naturales”.

Revise su información precargada

Registre deducciones y gastos personales: vivienda, educación, alimentación, salud, vestimenta, turismo

Verifique el valor a pagar o saldo a favor (El sistema calcula el impuesto)

Declare y pague (puede pagar en línea, en bancos o generar un convenio de pago).

Anexo de Gastos Personales

En paralelo, durante el mes de febrero, los trabajadores en relación de dependencia deben presentar el Anexo de Gastos Personales. Este documento permite proyectar o reportar los gastos que se utilizarán para reducir el monto del Impuesto a la Renta.

El anexo se presenta también en línea, dentro de los plazos establecidos según el noveno dígito de la cédula, y es clave para que el empleador realice correctamente las retenciones mensuales.

Paso a paso:

Ingrese a SRI en línea

Seleccione “Anexos” → “Anexo de Gastos Personales”

Registre los valores proyectados o reales de sus gastos en vivienda, educación, alimentación, salud, vestimenta, turismo

Envíe a su empleador el anexo dentro del plazo establecido

Impuesto predial

Otra obligación que se suma al calendario de inicio de año es el pago del Impuesto Predial. Este tributo, de carácter municipal, corresponde a los propietarios de bienes inmuebles como casas, departamentos o terrenos.

El valor depende del avalúo catastral de cada predio y se consulta y paga a través de los portales digitales de los municipios. Aunque no se declara ante el SRI, el comprobante de pago puede formar parte de los gastos deducibles en la declaración del Impuesto a la Renta.

Cómo pagarlo: