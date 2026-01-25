Compra de helicópteros, inversión en tecnología...; Gobierno anuncia su plan de seguridad para 2026

El presidente Noboa anunció las acciones en una cadena nacional la noche de este domingo 25 de enero del 2026.

El Gobierno anunció este domingo 25 de enero de 2026 su plan de seguridad para el año en curso, con un enfoque centrado en el combate a las estructuras criminales, el uso de tecnología y el fortalecimiento del control territorial.

El anuncio se realizó en una cadena nacional encabezada por el presidente Daniel Noboa y los ministros del Interior, John Reimberg; y de Defensa, Gian Carlo Loffredo, así como el director de la UAFE, José Julio Neira.

Durante su intervención, Noboa señaló que las acciones ejecutadas hasta ahora han estado orientadas a desarticular organizaciones delictivas y capturar a personas consideradas de alta peligrosidad.

Indicó que el nuevo plan no se basa en operativos aislados, sino en una estrategia integral que vincula la inseguridad con redes de corrupción política y criminal. Según explicó, el objetivo es actuar de manera coordinada entre distintas instituciones del Estado.

Compra de helicópteros

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, detalló que para 2026 se destinarán alrededor de 180 millones de dólares a la ejecución de 11 proyectos estratégicos. Entre estos constan la compra de siete helicópteros, un buque logístico, sistemas de radar, escáneres y drones destinados a operaciones en zonas fronterizas.

También se prevé la modernización de los sistemas de control en aire, mar y tierra, así como el refuerzo de la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas para mantener operaciones permanentes y control territorial.

Inversión en tecnología

Por su parte, el ministro del Interior, John Reimberg, explicó que el plan incorpora tecnología de última generación para la identificación de armas y el fortalecimiento de los controles migratorios.

Señaló que uno de los ejes es afectar directamente la economía de los grupos de delincuencia organizada, además de mejorar los niveles de resolución de casos. En este contexto, se refirió también a la situación del sistema penitenciario, como parte del enfoque integral de seguridad.

En el ámbito tecnológico, se anunció una inversión adicional de 50 millones de dólares para el ECU 911, con el objetivo de mejorar sus capacidades tecnológicas y operativas, especialmente en la atención de emergencias y coordinación interinstitucional.

Lucha contra el lavado de activos

Desde el frente financiero, el director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), José Julia Neira, indicó que uno de los pilares del plan es la lucha contra el lavado de activos. Afirmó que el crimen organizado no puede sostenerse sin recursos económicos y que el seguimiento de la ruta del dinero ilegal es clave para debilitar estas estructuras. Según Neira, se han identificado flujos de financiamiento ilícito que habrían llegado incluso a actores políticos y gobiernos autónomos descentralizados.