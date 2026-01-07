Ecuador extiende hasta 2040 el contrato con la petrolera que opera el bloque 14 en Orellana

La ministra de Ambiente firmó la ampliación del contrato con una representante de Petro Oriental.

El Estado ecuatoriano renegoció este miércoles 7 de enero del 2026 un contrato petrolero con la empresa china Petro Oriental, para operar el bloque 14, ubicado en la provincia de Orellana, en la Amazonía Ecuatoriana, muy cercano al Parque Nacional Yasuní.

Según el Ministerio de Ambiente y Energía, el objetivo de extender el plazo hasta 2040 es incorporar nuevas actividades operativas y asegurar una inversión adicional en el campo de 36 millones de dólares.

La renegociación establece la ampliación del plazo de vigencia del contrato hasta el año 2040. Este cambio permite planificar inversiones de largo plazo y mantener la operación del bloque en los próximos años.

Perforación de nuevos pozos y optimización de proyectos

Según la información oficial, el contrato modificado contempla un compromiso de inversión aproximado de 36 millones entre 2026 y 2040. Estos recursos se destinarán a actividades exploratorias y de producción, así como a programas vinculados con salud, seguridad industrial, ambiente y proyectos sociales en las zonas de influencia del bloque.

Entre las acciones específicas que incluye la renegociación constan la perforación de cinco nuevos pozos, el reacondicionamiento de dos pozos mediante el cambio de zona productiva y la ejecución de un proyecto de optimización de inyección, orientado a mejorar la recuperación de crudo.

Con estas medidas, se estima una producción acumulada de 8,4 millones de barriles de petróleo hasta el final del contrato.

El acuerdo también define una inversión cercana a los USD 6 millones para programas relacionados con salud, seguridad industrial, gestión ambiental y apoyo a comunidades locales. En el aspecto económico, se establece que la participación del Estado en la renta petrolera será superior al 86 %.