Tropas de EE.UU. interceptan un petrolero con bandera rusa en el Atlántico que salió de Venezuela

Buque petrolero que salió desde Venezuela es interceptado por tropas de EE.UU.

Estados Unidos anunció este miércoles la incautación de un petrolero sancionado en aguas del Caribe, poco después de que fuerzas militares asaltaran otro buque, con bandera rusa, en el Atlántico Norte, tras días de persecución.

La captura del petrolero en el Caribe fue anunciada por el Comando Sur (Southcom), mientras que el petrolero en el Atlántico Norte fue asaltado por fuerzas militares a la altura de Islandia, y fue confirmado por el Comando Europeo estadounidense.

"El bloqueo de petróleo venezolano sancionado e ilícito sigue en PLENO VIGOR -en cualquier parte del mundo", declaró por su parte el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, en la red X.

En X el Comando Sur informó que antes del amanecer EE. UU. interceptó y detuvo sin incidentes al petrolero ilegal M/T Sophia, una nave de la “flota oscura” sin bandera que operaba con actividades ilícitas en el Caribe.

El buque fue interceptado y luego escoltado hacia Estados Unidos mientras Washington reafirmaba que, bajo la Operación Lanza del Sur, aplastará el tráfico ilegal en el hemisferio occidental.

Interceptan petrolero en el Atlántico

Las tropas de EE.UU. interceptaron el barco petrolero que salió de Venezuela y cambió de bandera en altamar, tras una persecución la madrugada de este miércoles.

El "Bella I", al que también llaman "Marinera", izó la bandera rusa para evitar ser incautado y Rusia desplegó buques de guerra para defenderlo en aguas del Atlántico.

Pese al despliegue ruso de un submarino y buques para proteger al petrolero Bella I, las fuerzas aerotransportadas estadounidenses iniciaron el aterrizaje de helicópteros en el petrolero en horas de la mañana.