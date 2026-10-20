Ecuador reduce su déficit comercial con Perú por el aumento de las exportaciones

Las exportaciones entre Ecuador y Perú crecieron un 31% entre enero y agosto de 2026, según datos de Fedexpor.

Ecuador mantiene una balanza comercial no petrolera negativa con Perú, aunque la diferencia entre lo que vende y lo que compra a su vecino del sur se redujo durante los primeros ocho meses de 2026.

Según un informe de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), entre enero y agosto de este año, Ecuador exportó USD 511 millones en productos no petroleros hacia Perú, mientras que las importaciones alcanzaron USD 762 millones.

Esto dejó un déficit comercial de USD 251 millones, inferior a los USD 280 millones registrados en el mismo período de 2025. Es decir, el saldo negativo se redujo en USD 29 millones, equivalente a aproximadamente un 10,4%.

La reducción del déficit se explica por el mayor dinamismo de las exportaciones ecuatorianas, que crecieron un 31% interanual, frente al incremento del 14% de las importaciones.

¿Cómo evolucionó la balanza comercial de Ecuador y Perú?

El comercio bilateral no petrolero ha mantenido un saldo desfavorable para Ecuador durante los últimos años. Sin embargo, los datos muestran una reducción de ese desequilibrio desde 2024.

Balanza comercial no petrolera entre Ecuador y Perú Valores en millones de dólares Período Exportaciones Importaciones Saldo comercial 2022 486 1.076 -590 2023 406 995 -589 2024 481 898 -417 2025 611 1.023 -412 Ene.-ago. 2025 390 670 -280 Ene.-ago. 2026 511 762 -251 Nota: Los datos de 2022 a 2025 corresponden a años completos. Los registros de 2026 comprenden únicamente enero-agosto. Un saldo negativo indica déficit comercial.

Fuente: Fedexpor, con datos del Banco Central del Ecuador y Datasur.

Elaborado con IA: ChatGPT, a partir de información de Fedexpor.

En 2025, las exportaciones ecuatorianas hacia Perú alcanzaron USD 611 millones, un crecimiento del 27% respecto de 2024. Mientras tanto, las importaciones sumaron USD 1 023 millones, lo que dejó un déficit anual de USD 412 millones.

Segúin Fedexpor el resultado representó una ligera mejora frente a 2024, cuando el saldo negativo fue de USD 417 millones, y una reducción más significativa respecto de 2022, cuando el déficit alcanzó USD 590 millones.

¿Qué productos exporta Ecuador a Perú?

Perú se consolidó en 2025 como el octavo destino de las exportaciones no petroleras ecuatorianas. Actualmente, más de 526 empresas participan en los envíos hacia ese mercado, al que llegan más de 712 productos.

Los minerales y metales encabezan las exportaciones, seguidos por los tableros de madera, la línea blanca, el plástico y sus manufacturas, y los alimentos para animales. Estos cinco grupos representan el 56% de las ventas no petroleras ecuatorianas hacia Perú.

Durante 2025, las exportaciones de minerales y metales alcanzaron USD 170 millones, con un crecimiento del 90% en valor. También destacaron los tableros de madera, con USD 86 millones, y la línea blanca, con USD 43 millones.

La tendencia continuó en 2026. Entre enero y agosto, las exportaciones de minerales y metales sumaron USD 173 millones, un incremento del 70% frente al mismo período del año anterior.

Los alimentos para animales también registraron un crecimiento significativo, con ventas por USD 34 millones y un aumento del 100% tanto en valor como en volumen.