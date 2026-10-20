CNEL programará cortes de luz por mantenimiento en Manabí y Los Ríos este 22 de octubre
Las maniobras técnicas se realizarán entre las 03:00 y las 06:00 en las subestaciones de Portoviejo y La Ercilia. Conoce los sectores que estarán sin fluido eléctrico.
CNEL anuncia mantenimientos de contingencia en Portoviejo, Ventanas y Quinsaloma para el 22 de octubre.
Ministerio de Ambiente y Energía
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Actualizado:
20 oct 2026 - 12:35
La Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP) informó que este jueves 22 de octubre de 2026 se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento de contingencia en los sistemas de subtransmisión, distribución y transmisión eléctrica.
Los mismos se llevarán a cabo en varios cantones de las provincias de Manabí y Los Ríos.
Las maniobras técnicas están programadas en la madrugada, en el horario de 03:00 a 06:00, con el objetivo de minimizar la afectación a la ciudadanía y asegurar la continuidad del servicio.
Sectores e intervenciones en Manabí
En la provincia de Manabí, los trabajos se concentrarán en el cantón Portoviejo a través de las subestaciones Portoviejo 3 (ciudadela Nuevo Portoviejo) y Portoviejo 4 (parroquia Andrés de Vera).
Las cuadrillas realizarán trabajos de corrección de puntos calientes.
Sectores sin servicio de 03:00 a 06:00
- Parroquias: Colón, Simón Bolívar y Francisco Pacheco.
- Barrios y ciudadelas: El Guabito, Los Ángeles, barrio Fátima, todos los Florones, ciudadelas Nuevo Portoviejo, Los Helechos, Rafael Correa y Los Geranios.
- Recintos y vías: Vía a Pachinche, sector 4 Esquinas, Estancia Vieja, Pachinche, Mapasingue y zonas aledañas.
Sectores e intervenciones en Los Ríos
En la provincia de Los Ríos, el mantenimiento se ejecutará desde la Subestación La Ercilia (ubicada en la vía E25 Ventanas - Quevedo).
Las tareas incluyen la corrección de anomalías térmicas y la readecuación del sistema de protección del transformador de potencia a nivel de 69 kV.
Sectores sin servicio eléctrico de 03:00 a 06:00
- Cantón Ventanas: Recintos San Gerardo, Tarira, El Guineo, Calabí, Guineo de Adentro, Umbe, El Guabito, tramo de la vía E25 desde La Ercilia hasta el cruce de Mocache, Agrooleaginosas Los Ríos (Oleorios), Flor de Los Ríos, Achotillo, Estero de Damas, Lechugalito, La Tragedia, Aguas Frías de Mocache, 4 Mangas, Zapot al Nuevo, Zapotal Viejo, Chacar ita, Santa Rosa del Laurel, Barranco Colorado, Pasaje A y B, Estero Lindo, Aguacatal, Mina de Piedra, Sibimbe, Pepa de Oro y Los Amarillos.
- Cantón Quinsaloma: La Ercilia, Loma de Coco, El Paraíso, vía Quinsaloma - Moraspungo, Estero de Piedra, San Miguel de Los Ríos, Balsería, La Fortuna, Las Palmas y todo el cantón Quinsaloma.
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