CNEL programará cortes de luz por mantenimiento en Manabí y Los Ríos este 22 de octubre

CNEL anuncia mantenimientos de contingencia en Portoviejo, Ventanas y Quinsaloma para el 22 de octubre.

La Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP) informó que este jueves 22 de octubre de 2026 se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento de contingencia en los sistemas de subtransmisión, distribución y transmisión eléctrica.

Los mismos se llevarán a cabo en varios cantones de las provincias de Manabí y Los Ríos.

Las maniobras técnicas están programadas en la madrugada, en el horario de 03:00 a 06:00, con el objetivo de minimizar la afectación a la ciudadanía y asegurar la continuidad del servicio.

Sectores e intervenciones en Manabí

En la provincia de Manabí, los trabajos se concentrarán en el cantón Portoviejo a través de las subestaciones Portoviejo 3 (ciudadela Nuevo Portoviejo) y Portoviejo 4 (parroquia Andrés de Vera).

Las cuadrillas realizarán trabajos de corrección de puntos calientes.

Sectores sin servicio de 03:00 a 06:00

Parroquias: Colón, Simón Bolívar y Francisco Pacheco.

Colón, Simón Bolívar y Francisco Pacheco. Barrios y ciudadelas: El Guabito, Los Ángeles, barrio Fátima, todos los Florones, ciudadelas Nuevo Portoviejo, Los Helechos, Rafael Correa y Los Geranios.

El Guabito, Los Ángeles, barrio Fátima, todos los Florones, ciudadelas Nuevo Portoviejo, Los Helechos, Rafael Correa y Los Geranios. Recintos y vías: Vía a Pachinche, sector 4 Esquinas, Estancia Vieja, Pachinche, Mapasingue y zonas aledañas.

Sectores e intervenciones en Los Ríos

En la provincia de Los Ríos, el mantenimiento se ejecutará desde la Subestación La Ercilia (ubicada en la vía E25 Ventanas - Quevedo).

Las tareas incluyen la corrección de anomalías térmicas y la readecuación del sistema de protección del transformador de potencia a nivel de 69 kV.

Sectores sin servicio eléctrico de 03:00 a 06:00