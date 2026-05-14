Refinería de Esmeraldas alista operación de unidad clave en producción de combustibles

Imagen de la Refinería de Esmeraldas el 14 de mayo de 2026.

Una unidad clave de la Refinería de Esmeraldas volverá a operar desde este 15 de mayo de 2026.

Se trata de la Unidad de Fraccionamiento Catalítico Fluidizado (FCC), que producirá 4 000 barriles diarios de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y 7 800 barriles de Nafta tratada, materia prima para la elaboración de gasolinas.

Dicha operación permitirá, además, disminuir las importaciones de GLP, en 3 000 toneladas mensuales. Esto generará un margen de utilidad diario a la economía ecuatoriana, de más de USD 170 800.

Esta unidad es una de las más importantes de Refinería de Esmeraldas, ya que permite transformar fracciones pesadas del petróleo en combustibles de alto valor y alta demanda nacional.

Parte de la infraestructura resultó afectada en el incendio de marzo de 2026.

Con la incorporación progresiva de las unidades operativas, se prevé que la Refinería alcance una producción de 640 000 barriles de naftas hasta junio de 2026, fortaleciendo el abastecimiento de gasolinas en todo el territorio nacional.