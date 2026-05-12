Gobierno reitera que no existe desabastecimiento de gasolina o diésel en el país

Largas filas de vehículos continúan formándose en las gasolineras de Guayaquil, ante la escasez de combustible, la tarde de este 12 de mayo de 2026.

"No existe desabastecimiento (de gasolinas) en el país", aseguró el ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum.

Tras un recorrido por la Terminal de Productos Limpios Pascuales, en Guayas, donde supervisó el despacho de combustibles, Blum señaló que el buque Aconcagua descarga 80 000 barriles de diésel para abastecer al territorio.

📍¡IMPORTANTE!



🔹 A escala nacional se ejecutan operativos de control a las estaciones de servicio para evitar el acaparamiento y sancionar la especulación de combustible.



No existe desabastecimiento de derivados.



Nuestras acciones buscan satisfacer la demanda nacional y… pic.twitter.com/KSr1e5Mswv — Ministerio de Ambiente y Energía (@EcuadorMAE) May 12, 2026

Asimismo, señaló que la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos realiza inspecciones en 200 gasolineras del país para verificar el abastecimiento.

A estos controles se unieron uniformados de la Policía Nacional junto con el gobernador del Guayas, José Arévalo, quienes recorrieron gasolineras de Daule y Guayaquil.

Blum pidió a los usuarios denunciar cualquier anomalía.

Siguen las largas filas en Guayaquil

El panorama de la mañana de este 12 de mayo de 2026 se repitió en horas de la tarde. Decenas de vehículos protagonizaron largas filas en las gasolineras del norte, centro y sur de la ciudad.

Conductores recorrían hasta siete gasolineras en busca de Ecopaís o Diésel, ambos escasos en varias estaciones de servicio.

Otros usuarios abusaban de la disponibilidad del carburante para llevarse grandes cantidades de galones, como lo captó esta mañana el dron de 24 Horas.

Se recuperará unidad clave de Refinería de Esmeraldas

El ministro Blum también anunció que la Refinería de Esmeraldas mejorará su producción con la incorporación de la unidad FCC, a partir del 15 de mayo.

Se trata del "corazón" del complejo industrial. Su función principal es transformar gasóleos pesados en combustibles de alto valor, principalmente gasolina de alto octano, diésel y gas licuado de petróleo (GLP) para consumo nacional.

Actualmente, la Refinería produce el 39% de su capacidad, golpeada por el incendio de marzo de 2026 y otros incidentes en los últimos meses.