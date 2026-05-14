Balacera en centro comercial de Playas causa zozobra entre los visitantes

Una balacera se registró este 14 de mayo de 2026, en el patio de comidas del centro comercio de Playas, en Guayas.

Momentos de pánico se vivieron tras una balacera registrada en un centro comercial de General Villamil Playas, provincia del Guayas.

Según información preliminar, dos sujetos armados con pasamontañas ingresaron al patio de comida del shopping y dispararon contra los presentes. Al menos seis personas fueron baleadas, una de ellas habría fallecido.

Varios ciudadanos compartieron en redes sociales imágenes del sitio tras la balacera y de agentes policiales trasladando a las víctimas en camillas.

Otros videos muestran un procedimiento policial en el parqueadero del centro comercial. Hasta el momento, no hay un pronunciamiento oficial de lo ocurrido, ni de la cifra de víctimas de este nuevo hecho violento.