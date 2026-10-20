Ecuador venderá 16,2 millones de barriles de petróleo a Perú: se estiman ingresos por USD 1 652 millones

Las operaciones marcan el regreso de los negocios petroleros entre ambos países.

Ecuador retomará la venta de petróleo a Perú mediante dos contratos adjudicados el 14 de octubre de 2026 por la empresa estatal EP Petroecuador a Petroperú.

Los acuerdos contemplan la exportación de 16,2 millones de barriles de crudo Oriente, con ingresos estimados de USD 1 652 millones para el Estado ecuatoriano, según los cálculos realizados con base en el precio actual del petróleo de referencia WTI.

Las operaciones se enmarcan en la política comercial del Gobierno de Daniel Noboa, que busca ampliar los mercados para el crudo ecuatoriano.

Sin embargo, el monto anunciado corresponde a una proyección y puede variar según los precios aplicables durante la comercialización y las condiciones de cada contrato.

¿Cuánto petróleo venderá Ecuador a Perú y en qué plazo?

El primer contrato contempla la exportación de aproximadamente 4,32 millones de barriles durante seis meses.

El segundo establece la entrega de 11,88 millones de barriles en once meses.

Ambos acuerdos incluyen la posibilidad de suministrar volúmenes adicionales, siempre que se cumplan las condiciones previstas en los procesos de contratación.

Con estos contratos, Petroecuador y Petroperú retoman sus relaciones comerciales petroleras después de cuatro años.

El crudo ecuatoriano se destinará a abastecer la Refinería de Talara, ubicada en Perú, lo que permitirá mantener un flujo de materia prima para el procesamiento de combustibles en ese país.

La operación también busca fortalecer la relación entre las dos empresas estatales.

Según lo anunciado, Petroecuador se posicionará como el principal proveedor de crudo de la refinería peruana, aunque el alcance de ese suministro dependerá de la ejecución de los contratos y de las necesidades de abastecimiento.

Transporte marítimo y nuevos negocios petroleros

El traslado del petróleo también tendrá un papel importante en estas operaciones. EP FLOPEC, la empresa ecuatoriana dedicada al transporte marítimo de hidrocarburos, cuenta con capacidades logísticas que pueden contribuir al movimiento del crudo hacia su destino y a la conexión comercial entre ambos países.

Además de la exportación de petróleo, Petroecuador y Petroperú podrían explorar nuevas oportunidades de cooperación.

Entre las áreas señaladas están la venta de derivados, el almacenamiento de combustibles, el uso de infraestructura logística y el transporte marítimo de hidrocarburos.