Distribuidores de Derivados de Petróleo y transportistas reportan falta de diésel y ventas racionadas 

La Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador (Fenatrape) y la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo (Camddepe) alertaron sobre dificultades para conseguir diésel en estaciones de la Sierra y la Costa este 20 de octubre del 2026.

La falta de diésel y el racionamiento en estaciones de servicio generan preocupación entre los transportistas y distribuidores de combustibles en Ecuador.

Los agremiados del Transporte Pesado y los Distribuidores de Derivados de Petróleo informaron que recibieron reportes de dificultades para abastecerse desde el fin de semana hasta el lunes 19 de octubre de 2026.

Carlos Cueva, presidente de Fenatrape, señaló que las filiales del gremio reportaron estaciones de la Sierra y la Costa sin diésel.

En otros establecimientos, según explicó, se vendía el combustible de manera racionada.

La situación, afirmó, afecta las operaciones del transporte pesado, que necesita este carburante para movilizar mercancías por el país.

¿Por qué hay problemas para conseguir diésel en Ecuador?

Ivo Rosero, presidente de Camddepe, atribuyó las dificultades al aumento del consumo de diésel para la generación eléctrica y a retrasos en la logística de distribución.

Según el dirigente, las industrias de medio y alto voltaje que deben generar su propia electricidad y las centrales termoeléctricas incrementaron la demanda de este combustible.

Rosero señaló que Petroecuador prioriza el suministro a las termoeléctricas.

El dirigente también mencionó las condiciones del mar registradas en días anteriores, que habrían dificultado la descarga de buques y el traslado de combustible.

En terminales como Pascuales, en Guayaquil, se reportaron filas de tanqueros y esperas de entre cuatro y cinco horas.

Rosero indicó, además, que las largas filas para cargar diésel se observaban especialmente en Guayaquil y que existían restricciones en los cupos de despacho.

Transportistas alertan sobre el impacto del racionamiento

A las dificultades de abastecimiento se suman, según Camddepe, los cambios en el precio del diésel y los problemas para mantener las ventas a crédito.

Camddepe, los cambios en el precio del diésel y los problemas para mantener las ventas a crédito.

Rosero sostuvo que el incremento de los costos complica la operación de los distribuidores, mientras que el margen de comercialización del combustible permanece congelado desde hace 24 años, lo que, según afirmó, puede ocasionar pérdidas en determinadas operaciones.

Fenatrape señaló que el racionamiento continúa pese a que Petroecuador descartó un desabastecimiento generalizado y anunció la ampliación de los horarios de despacho, incluidas jornadas extraordinarias en el Terminal Pascuales.

Para Cueva, las dificultades que persisten impiden el funcionamiento normal del transporte pesado y pueden repercutir en la movilización de productos y mercancías.