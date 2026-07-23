EE.UU. mantiene el arancel del 10% para Ecuador, tras revisión de medidas de trabajo forzoso

Estados Unidos mantiene a Ecuador con un arancel del 10% tras anunciar una nueva fase de medidas comerciales basadas en investigaciones sobre el trabajo forzoso.

Ecuador forma parte de un grupo de 17 economías que recibieron la tasa más baja fijada en el proceso, al considerarse que el país ha avanzado de manera parcial en sus normativas de control.

Según la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), otros países de la región enfrentarán un arancel superior del 12,5%.

Aranceles para 60 países

La orden de la administración de Donald Trump impondrá aranceles de entre el 10% y el 12,5% a 60 socios comerciales a nivel mundial, este viernes 24 de julio.

El anuncio fue oficializado por la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

Este esquema reemplaza al arancel global temporal del 10 %, por lo que para los exportadores ecuatorianos la decisión no implica un impuesto adicional o incremento sobre lo que ya venían pagando en los últimos meses.

Ministro anunció "seguimiento de la situación"

Autoridades recurrieron a la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 para aplicar estos nuevos gravámenes, argumentando "esfuerzos insuficientes" por parte de las naciones afectadas para erradicar el trabajo forzado de sus cadenas de suministro.

El ministro de la Producción de Ecuador, Luis Jaramillo, anunció que realiza un "seguimiento constante de la situación".

El Gobienro activará, además, mecanismos diplomáticos y técnicos para defender la competitividad de sus exportadores ante la medida estadounidense.